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Что нельзя делать 3 октября – на убывающую Луну

2 октября 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нужно больше отдыхать и «копаться» в прошлом?

Народные приметы на 3 октября: что нельзя и что нужно делать
Фото: 4lapki.com

3 октября – 27-й день в лунном календаре, спутник Земли убывает в знаке Девы. В зависимости от его положения, а также дня недели существуют специальные запреты и действия, для которых этот день наиболее благоприятен, сообщает Мир космоса.

Что можно делать

В этот день хорошо анализировать ситуации, произошедшие в прошлом. На многое вы можете взглянуть с другой стороны, поэтому можете подумать о том, что вас волнует. Возможно, вам потребуется помощь старшего поколения, не бойтесь попросить у них совета или мудрости.

День благоприятен для любой кропотливой работы, поэтому его можно посвятить анализу, составлению таблиц. Удачно идут финансовые операции, поэтому не бойтесь сегодня работать с деньгами – все, что вы сделаете, принесет свои плоды.

Плодотворно будет продвигаться учеба и повышение квалификации. Поэтому, если вы собрались научиться чему-то новому, самое время начать это делать. Это касается и физических нагрузок.

Что нельзя делать

В убывающую Луну рекомендуется уменьшить физические и психические нагрузки. Если вы занимаетесь спортом на регулярной основе, дайте себе немного отдохнуть. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, чтобы они не переросли в масштабные ссоры.

Для этого дня типично проявление агрессии, поэтому лучше перенести сложные переговоры на другой день, а в офисе не пересекаться с коллегами, к которым вы испытываете неприязнь.

Луна влияет на человека так, что он оказывается склонен к впечатлительности, чувствительности и обидам. Если вам захочется кого-то задеть, то лучше несколько раз подумайте, хотите ли вы навсегда прекратить общение с этим человеком. Разорванные в этот день отношения будет очень тяжело наладить.

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