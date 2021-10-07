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Не принимайте гостей 11 октября, иначе накопятся долги

7 октября 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня стоит пускать посторонних в дом?

Не принимайте гостей 11 октября, иначе накопятся долги
Фото:  @lavrenevaelena

Старославянский народный праздник Харитонов день отмечается 11 октября. В эту дату православные вспоминали епископа Харитона. Во время гонений на христиан он не отрекся от своей веры. Он был настоятелем в мужском монастыре, а под конец жизни ушел в пещеры, где продолжил служить Богу.

Также в народе этот день называют днем богатыря Ильи Муромца. Мужчину почитали на Руси за отвагу и мужество, о нем слагали легенды.

Что можно делать

Харитонов день связывали с тем, что в эту дату активизировалась нечистая сила. Наши предки говорили: «Харитон идет, и нечисть с ним же».

Одним из главных правил в этот день было то, что надо прислушиваться ко всем знакам, которые посылает природа. Если начинал скрипеть пол в доме – не к добру. Постучалась птица в окно – к болезни, сообщает Altapress.

Если в этот день влюбленные планировали свадьбу, то перед торжеством они шли к ведуньям, чтобы те околдовали их узы и дали благословение на женитьбу.

Что нельзя делать

Так как в этот день к людям выходит нечисть и колдуны, многие старались оставаться дома. Гостей тоже опасались, даже если приходили родственники.

На Харитонов день советовали держаться подальше от людей с карими и черными глазами, так как в народе верили, что они более склонны к колдовству.

11 октября не стоит употреблять ягоды. Считалось, что за три дня до праздника Харитона, на ягоды плевал сам дьявол своей ядовитой слюной. Поэтому тот, кто ел ягоды, рисковал отравиться.

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