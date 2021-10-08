Народные приметы на 8 октября: что нельзя и что нужно делать

Что нужно делать в день святого Сергия Радонежского?

8 октября православные чтят память игумена русской церкви, основателя ряда монастырей и святого Сергия Радонежского. Он внес большой вклад в духовную жизнь Руси, поэтому для верующих это – большой церковный праздник.

История Сергия Радонежского

Родителями Сергия, в миру – Варфоломея, были бояре из Ростова. Когда они обеднели и спасались от преследований прислужников Ивана Калиты, семья спряталась в город Радонеж, который находится в Сергиево-Посадском районе.

Варфоломея обучали грамоте в церковной школе. Когда мальчик подрос, он принял монашеский постриг в Хотьковском монастыре под именем Сергий. Вместе с ним ушли его родители и старший брат.

Когда братья покинули монастырь, они поставили келью и освятили ее в честь Святой Троицы. Брат Сергия ушел в Богоявленский монастырь в Москве, а Сергий остался жить один. Так он существовал два года, а потом его начали навещать иноки. Они тоже построили кельи, и это стало основанием для известного монастыря Троице-Сергиева Лавра.

Сергий стал руководить монастырем. Его современники утверждали, что он помогал людям «даже с самыми черствыми сердцами», примирял князей и давал благословения. После этого он построил еще несколько монастырей. Он исцелял людей и помогал всем, кто к нему обращался.

Умер Сергий в 70 лет, после смерти его канонизировали. На данный момент его мощи хранятся в Троице-Сергиева Лавра.

Что нужно делать

Этот день ознаменован в христианстве чистотой и светлостью, поэтому всем верующим нужно обязательно держать себя, свою одежду и мысли в чистоте.

8 октября отлично подойдет для уборки и переосмысления своих ценностей. Распланируйте свою неделю и поймите, что для вас на самом деле важно. Проанализируйте свои поступки и намерения – насколько они чисты?

Сергий Радонежский считается покровителем учащихся, поэтому ему можно помолиться для помощи в просвещении. Кроме того, он помогал людям исцелением и усмирял гордыню.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя ругаться и браниться. Даже с незнакомыми людьми. Если кто-то негативно воздействует на вас, то примите это как испытание. Нельзя отказывать в помощи никому, так как Сергий Радонежский помогал всем без исключения.

Не стоит готовить блюда из курицы и яиц.