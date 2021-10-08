Помогите ближнему 9 октября, если хотите отогнать от себя все проблемы

В этот день ни в коем случае нельзя проходить мимо человека, которому нужна ваша помощь.

9 октября христиане чтут память одного из двенадцати апостолов – Иоанна Богослова. По легенде, он был любимым учеником Христа и стал единственным, кто умер естественной смертью.

История Иоанна Богослова

Иоанна Богослова призвал учиться к себе Иисус Христос вместе с его братом Иаковом. Вместе с апостолом Петром Иоанн и Иаков входили в число приближенных к Христу. Когда Иисуса распяли на кресте, он поручил Богослову заботиться о его матери Деве Марии.

Иоанн Богослов стал автором пяти книг Нового Завета. После смерти Девы Марии он отправился по миру проповедовать. Во время гонения христиан его арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Он выпил чашу с ядом, но остался жив. Он также выходил невредимым из огня. Тогда его отправили в изгнание на остров Патмос в Эгейском море. Там он продолжил обращать язычников в христианство, проповедуя и рассказывая о чудесах.

Спустя несколько лет он вернулся из ссылки в город Эфес. Там он написал Евангелие, в котором призвал людей любить Бога и ближних.

Что нужно делать

В этот день нужно трудиться, но только до обеда, после – запрещено. Так как день считается поминальным, нужно провести его в тишине и спокойствии, пишет 5-tv.

Верующим можно сходить в церковь и помолиться. Иоанна Богослова можно просить об исцелении, даровании детей и укреплении брачных уз.

Было принято на обеде поминать не только Иоанна Богослова, но и всех усопших родственников.

Что нельзя делать

В этот день нельзя праздновать и веселиться. Не рекомендуется переедать и употреблять спиртное, а также сквернословить. Не стоит ругаться с родственниками и друзьями.

Если вас кто-то попросит о помощи, не отказывайте этому человеку. Иоанн Богослов помогал абсолютно всем и призывал любить ближних.