Народные приметы на 10 октября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно строить планы на будущее, но не работать физически?

10 октября 2021 года – четвертый Лунный день. Спутник Земли находится в знаке Стрельца в положении растущей Луны. В этот день люди под влиянием небесного объекта отказываются от логического мышления и мыслят абстракциями.

Что нужно делать

10 октября хорошо будут работать бюрократические центры, поэтому если вам нужно подать заявку или заявление, то смело это делайте. Можно также обращаться в суды, решать правовые и юридические вопросы.

Хорошо начинать командировки и путешествия. Они пройдут легко и без происшествий, поэтому можете не волноваться перед дальней дорогой.

Растущая Луна способствует увеличению энергии, поэтому сегодня вам легко дадутся любые запланированные дела. Если вы что-то давно откладывали, то лучше перенести это на 10 октября.

Для этого периода благоприятно строить планы, приступать к новым проектам и продвигать революционные идеи. Не бойтесь говорить и не оставайтесь в стороне.

Что нельзя делать

В этот день лучше не заниматься сильными физическими нагрузками. Вы можете почувствовать много энергии, но потратьте ее на нагрузку ума или переосмысление своих поступков. Физические нагрузки будут очень некстати, после них вы будете очень долго восстанавливаться.

Однако, если вы чувствуете, что у вас нет энергии на любую работу – и умственную, и физическую, лучше отдохнуть. У некоторых людей энергия только накапливается, поэтому не торопитесь свершать новые дела, сообщает Мир космоса.

Нельзя наспех принимать любые решения, совершать крупные покупки. Если вы хотите принять важное решение, то лучше отложите его на следующий день, так как сегодня многие люди не способны мыслить логически.