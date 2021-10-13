Народные приметы на 14 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня принято угощать близких блинами и наводить чистоту в доме?

Традиционно 14 октября отмечается великий праздник для верующих – Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что праздник пришел на Русь из Византии. Традиционно он знаменует встречу осени и зимы.

История праздника

Считается, что в этот день произошло явление Богородицы народу в Константинополе. Когда столица Византии находилась в окружении вражеских войск. Тогда жители города собрались во Влахернской церкви Богородицы и стали молиться.

Пока люди молились ночью, под утро к ним явилась Богородица в окружении святых. Вместе с ней были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Она подошла к храмовому престолу, сняла покров, который был у нее на голове, и накрыла им людей.

Этот покров стал знамением о защите от неприятелей. Вражеские войска отступили на следующий день без битвы.

Что нужно делать

Перед праздником подготовьте дом – Покров нужно встречать в чистоте. Уберите свое жилье, постирайте вещи. Можно сходить на ночную службу и помолиться Богородице.

На Покров надо быть щедрыми со всеми. Было принято печь блины или пирожки. Прежде, чем поставить тарелку с блюдом на стол, нужно было обойти всех соседей и родственников и раздать им угощенья.

Праздник было принято встречать с весельем. Считалось, что чем шире пройдет празднество, тем легче его гости проведут зиму, сообщает Сиб.фм.

Что нельзя делать

Как и в любой другой большой церковный праздник, на Покров запрещено работать. Нельзя заниматься как физическим, так и умственным трудом. От работы людей освобождали ради того, чтобы они смогли сходить на молитву.

Нельзя ругаться с близкими, сквернословить и ссориться с родственниками. Так можно оскорбить и прогневать Богородицу.