Народные приметы на 17 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему 17 октября не стоит выходить из дома и много есть?

В православном календаре 17 октября отмечается день памяти епископа Иерофея Афинского. В народе праздник называется Ерофеев день или Лешегон. На Руси верили, что в этот день нечистая сила отмечает последний разгул леших, а потом они проваливаются сквозь землю.

История праздника

Иерофей принял христианство вместе с Дионисием Ареопагитом, и был учеником апостола Павла. По некоторым данным, именно Иерофей был первым епископом в Афинах, а Дионисий был его последователем, но мнения источников расходятся.

О Иерофее практически не осталось данных. Известно, что он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Также историки описывают его как мученика, но данных о его мучениях за веру также нет.

Что можно делать

В Ерофеев день традиционно готовились к зиме, поэтому хорошей приметой считалось перебрать зимние вещи. Как верили наши предки, если они освободят место в доме, то у них будет больше богатства всю зиму, сообщает Главред.

Кроме того, 17 октября было принято заниматься домом: что-то чинить, а что-то проверять. Это делали для того, чтобы в доме не появились новые проблемы в холода.

Организм наши предки подготавливали к зиме. Считалось, что именно в Ерофеев день полезно голодать и очистить организм, чтобы предотвратить простуды и другие болезни.

Что нельзя делать

В этот день категорически запрещалось ходить в лес из-за гуляния леших. Их воспринимали как недобрых существ, поэтому если в этот день человек решил пойти на природу, то почти наверняка его под землю вместе с собой утащит леший.

Некоторые настолько перестраховывались, что не выходили даже из дома, чтобы не нарваться на гулянья нечистой силы.

Если выйти все-таки пришлось, то лучше всего взять с собой тлеющую березовую головешку или горящую лесную ветку. Нечистая сила боится этих атрибутов, поэтому можно было ее отогнать с помощью оберегов.