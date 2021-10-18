Испеките 19 октября хлеб, чтобы защитить близких от болезней

Почему сегодня нужно обязательно подать милостыню и помочь тем, кто в беде?

На Руси 19 октября чтили память одного из апостолов Христа – Фомы. Для верующих этот праздник был важен, поэтому он связан с множеством запретов. Из-за традиции выпекать хлеб, в народе день прозвали Фома Хлебник.

История праздника

Фома жил в древнем городе Панеада, который располагался на территории современного Израиля. Всю свою жизнь он занимался рыболовством, но, когда услышал о Христе, бросил все и последовал за ним.

Фома долгое время был учеником Христа, но не был с ним рядом при его воскрешении. Когда другие апостолы рассказали ему о чудесном явлении, он не поверил в это, пока не увидел своими глазами. Отсюда и возникло известное выражение «Фома неверующий».

После воскрешения Христа он занимался проповедями. Ездил в Китай, но не достиг успехов в привлечении этого народа в свою веру, и тогда отправился в Индию. До сих пор потомки некоторых христиан называют себя «христианами апостола Фомы».

Апостол погиб в муках за то, что проповедовал христианство в Индии. К этому приложил руку правитель одного из городов по имени Маздай. Доподлинно о захоронении мощей апостола неизвестно.

Что нужно делать

В Фомин день было принято выпекать хлеб. Когда он был готов, от него отламывали горбушку и первым делом давали больному члену семьи. Если все было хорошо и все были здоровы, то она доставалась младшему. Считалось, что хлеб помогал вылечиться от болезней, придавал жизненных сил, а малышей делал крепкими и помогал быстрее расти.

Хлебом надо было обязательно поделиться с нищими. Считалось, что если это сделать, то следующий год будет успешным.

Что нельзя делать

Ни в коем случае 19 октября нельзя отказывать нуждающимся в помощи, еде или деньгах. Если бездомный попросил у вас милостыню, нужно дать ему либо еду, либо пару монет. Если вы этого не сделаете, то в следующем году у вас не будет денег.

Чтобы не остаться без денег, нельзя отдыхать в этот день и лежать в кровати до обеда. Первую часть дня обязательно нужно посвятить работе, физическому труду или домашним делам.

Нельзя в этот день и объедаться. Считалось, что если вы съедите больше, чем вам нужно, то вместе с этими продуктами в ваш желудок провалится финансовое благополучие.