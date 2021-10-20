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Не смотрите долго в зеркало 21 октября, иначе потеряете красоту

20 октября 2021Народные приметыМарианна Басс

Сегодня стоит заготовить теплую одежду на зиму и опустить банки в реку.

Народные приметы на 21 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: b17.ru

21 октября верующие чтят память святых Трифона и Пелагеи. В народе праздник называют Ознобица или Палашка. В этот день особое внимание запретам нужно уделить представительницам прекрасного пола.

История праздника

Трифон жил в семье зажиточных крестьян в Архангельской губернии, был младшим сыном. Когда настала его очередь жениться, родители подобрали ему невесту, но он понял, что хочет посвятить себя вере и ушел в Устюг, где долгое время жил у священника, держал пост и пребывал в молитве. Несколько лет он жил в разных городах, а потом принял монашеский постриг в обители на реке Каме. После этого он поселился в уединении в устье реки Мулянки – там, где теперь расположен город Пермь. Он обращал в христианство язычников и построил там монастырь Успения Пресвятой Богородицы. В городе Хлынов, который сейчас называется Киров, он также поставил монастырь и стал архимандритом.

Преподобная Пелагея Антиохийская родилась в Антиохии и до того, как обратилась к Христу вела разгульный образ жизни. Она обладала необыкновенной красотой, украшала себя одеждой и драгоценностями.

Однажды епископы съехались в Антиохию. Когда они вышли из церкви, то увидели Пелагею. Большинство из них отвернулись, а епископ Нонн помолился о спасении девушки. На следующий день она пришла в храм на литургию и поняла, как грешно она живет. Она крестилась и уехала из города, переодевшись в мужчину, а потом приняла монашеский постриг. Всю свою жизнь она прожила в уединении в келье, а потом скончалась в одиночестве.

Что можно делать

Считалось, что в этот день становится еще холоднее, поэтому в этот день было принято заготавливать теплую одежду. Поэтому хорошим знаком будет, если вы приобретете себе 21 октября одежду на зиму.

На Руси в этот день опускали банки в реку, чтобы они хорошо сохранялись. Если вы планируете сделать заготовки на зиму, то лучше начинать подготовку в этот день.

Хорошим знаком будет примирение с давним врагом. В таком случае следующий год пройдет без ссор и конфликтов, пишет Biwork.

Что нельзя делать

В этот день нужно тщательно следить за словами, особенно женщинам. Нельзя сплетничать и сквернословить – это людям завещал Трифон. Если ослушаться запрета, то можно столкнуться с мелкими неприятностями. Кроме того, лицам женского пола нельзя долго сидеть перед зеркалом и прихорашиваться, иначе у них будут беды и проблемы со здоровьем.

До захода солнца нельзя делиться плохими снами, которые были у вас накануне. На Руси верили, что если рассказать сон кому-то, то он обязательно сбудется. Когда солнце сядет, то можно с кем-то обсудить сновидения.

В день Пелагеи нельзя бездельничать, весь день нужно занять работой. Если день будет продуктивным, то человека ждет удача в делах на протяжении всего года.

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