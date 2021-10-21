Народные приметы на 22 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит планировать будущее и просить прощения?

22 октября отмечается народно-христианский праздник день Якова Дровопильца. По-другому его называют Древопилец, Яков, Яков Студеный, День Якова и Яков день. В этот праздник нужно было обязательно съесть кашу с маслом.

История праздника

Христиане в этот день чтут память святого Иакова Алфеева. Он был одним из двенадцати апостолов Христа и братом апостола Матфея. До того, как стать учеником и проповедником, Иаков был мытарем – собирал подати в Иудее.

О Иакове известно только то, что, приняв христианство, он начал проповедовать в Иудее и Эдессе. По одним данным, он погиб от рук иудеев, а другие источники сообщают, что Иакова распяли на кресте за веру.

Что можно делать

В этот день на Руси было принято заготавливать дрова. К этому относились довольно ответственно, потому что именно от этого зависело будущее семьи и тепло в доме на протяжении всей зимы. Считалось, что к этому дню дрова уже сухие, поэтому их можно спокойно заготавливать к холодам. Если в вашем доме есть неполадки, что-то недоделано или сломано, то стоит заняться этим сегодня – все пройдет удачно.

На Якова Дровопильца начинали заготавливать крупы. Поэтому в этот день на столах всегда была каша. Чем больше в ней масло, тем сытнее и лучше она была. Считалось, что съесть кашу в этот день – к деньгам и безбедной жизни на протяжении всего года. Угостить кашей нужно было родных или соседей – это тоже способствовало улучшению финансового положения.

Что нельзя делать

Ни в коем случае 22 октября нельзя вспоминать о прошлом и корить себя за совершенные ошибки. Постарайтесь сфокусироваться на будущем и составить план для достижения целей. Считалось, что тот, кто будет жалеть о несбывшихся планах, с тем случится неприятность, пишет Сalend.ru.

Также 22 октября высока вероятность получения серьезных травм. Не стоит заниматься экстремальными видами спорта, будьте внимательнее на дорогах и чаще смотрите под ноги.