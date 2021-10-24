Народные приметы на 25 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно работать, но не выяснять отношения?

25 октября Луна находится в фазе «Убывающая Луна» в знаке Близнецы. В этот день нужно распределить энергию, чтобы не растратить ее и сохранить на другие лунные сутки. Займитесь своими финансами и старайтесь не посещать людных мест.

Что можно делать

Луна, которая находится в знаке зодиака Близнецы, символизирует время быстрых и энергичных дел. В этот день хорошо заняться делами, требующих моментальных решений, а также работой, которая связана с добычей информации.

День идеально подходит для занятия финансовыми операциями. Можно распределить список расходов, поиграть на бирже, купить акции, валюту или вложиться в бизнес. Ваше дело будет процветать. Время благоприятно для защиты дипломов, научных работ или сбора информации для их написания.

В убывающую Луну у людей отмечается пик скопления жизненной энергии. Потом она пойдет на уменьшение. Поэтому сейчас – самый благоприятный период для того, чтобы внедрить в свою жизнь физическую активность. Беритесь за любые начинания, которые откладывали в долгий ящик.

Кроме того, если вы собираетесь завязать с пагубной привычкой, нужно делать это в этот период, вы преуспеете в этом деле.

В отношениях это время – для сближения и романтики. Позовите свою вторую половину на свидание, устройте романтический ужин при свечах, делайте подарки и сюрпризы. Все это не останется без внимания. Можно также сделать намек своему партнеру о том, что вы хотите разнообразия в отношениях.

Что нельзя делать

На этот день не стоит откладывать важные дела, совершение сделок, финансовые договоренности. Все это может разрушиться за один миг. Полагайтесь на свою интуицию, так как рациональные доводы в этот день не действуют.

Астрологи рекомендуют провести день дома, избегать людных мест. Дело в том, что вы можете растратить свою энергию, находясь в одном месте с большим количеством людей одновременно. День критичен для растраты энергии, так как возобновиться она сможет не скоро.

25 октября считается неблагоприятным для заключения брака, вступления в отношения или других партнерских соглашений. Сердечные разборки нужно оставить на другие дни.