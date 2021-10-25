Избегайте бранных слов 26 октября, иначе будете наказаны

Почему сегодня запрещается мыться и ругаться с близкими?
26 октября православные христиане отмечают день почитания Иверской иконы Богородицы. Из-за важного церковного праздника день облагался большим количеством запретов. Например, было запрещено мыться после захода солнца.
Согласно преданию Иверская икона была найдена монахами Иверского монастыря на Афоне. Они увидели ее в море, поддерживаемую огненным столбом. Один из преподобных во сне получил информацию о том, что должен принести ее в монастырь. Он прошел по воде и оставил на положенном месте, но к утру она оказалось у ворот. Так происходило несколько раз, за что икону назвали Вратарницей или Привратницей, а от имени Иверского монастыря она получила свое название.
Чтобы икона не находилась у ворот, для нее поставили часовню, где она находится до сих пор. Согласно преданию, перед концом света икона должна покинуть Землю, и это будет ознаменовать скорое второе пришествие Христа.
Икона известна своими чудотворными свойствами. Считается, что она лечит от телесных и душевных недугов, к ней приходят просить о помощи в тяжелых ситуациях. Ей молятся в скорби и печали.
В этот день на Руси было принято наводить порядок в доме, в частности в бане. Наши предки верили, что баня с целебными травами помогает при лечении и профилактике болезней, поэтому этот день проводили с подобными процедурами.
Верующие 26 октября молились Иверской иконе о здравии для себя и близких. Если у человека случилось горе в этом году, он просил икону об избавлении от душевной боли, пишет Krasnodarmedia.su.
26 октября категорически запрещено встречать в грязной одежде и ходить немытым. Считалось, что такой внешний вид может испортить здоровье.
Также нельзя ругаться, сквернословить и обижать других людей, чтобы не навлечь на себя беду. Избегайте бранных слов, иначе будете наказаны.
Женщинам запрещено заниматься рукоделием. Так они могут завязать, зашить и разорвать свое счастье.
Нельзя мыться в одиночку и заходить в баню после захода солнца. Наши предки верили, что в бане живет особый дух «банник», который может забрать человека с собой в темный мир.