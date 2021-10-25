Почему 26 октября нельзя браниться

Почему сегодня запрещается мыться и ругаться с близкими?

26 октября православные христиане отмечают день почитания Иверской иконы Богородицы. Из-за важного церковного праздника день облагался большим количеством запретов. Например, было запрещено мыться после захода солнца.

История праздника

Согласно преданию Иверская икона была найдена монахами Иверского монастыря на Афоне. Они увидели ее в море, поддерживаемую огненным столбом. Один из преподобных во сне получил информацию о том, что должен принести ее в монастырь. Он прошел по воде и оставил на положенном месте, но к утру она оказалось у ворот. Так происходило несколько раз, за что икону назвали Вратарницей или Привратницей, а от имени Иверского монастыря она получила свое название.

Чтобы икона не находилась у ворот, для нее поставили часовню, где она находится до сих пор. Согласно преданию, перед концом света икона должна покинуть Землю, и это будет ознаменовать скорое второе пришествие Христа.

Икона известна своими чудотворными свойствами. Считается, что она лечит от телесных и душевных недугов, к ней приходят просить о помощи в тяжелых ситуациях. Ей молятся в скорби и печали.

Что можно делать

В этот день на Руси было принято наводить порядок в доме, в частности в бане. Наши предки верили, что баня с целебными травами помогает при лечении и профилактике болезней, поэтому этот день проводили с подобными процедурами.

Верующие 26 октября молились Иверской иконе о здравии для себя и близких. Если у человека случилось горе в этом году, он просил икону об избавлении от душевной боли, пишет Krasnodarmedia.su.

Что нельзя делать

26 октября категорически запрещено встречать в грязной одежде и ходить немытым. Считалось, что такой внешний вид может испортить здоровье.

Также нельзя ругаться, сквернословить и обижать других людей, чтобы не навлечь на себя беду. Избегайте бранных слов, иначе будете наказаны.

Женщинам запрещено заниматься рукоделием. Так они могут завязать, зашить и разорвать свое счастье.

Нельзя мыться в одиночку и заходить в баню после захода солнца. Наши предки верили, что в бане живет особый дух «банник», который может забрать человека с собой в темный мир.