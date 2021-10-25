Что будет с душой, если ее не отпеть

Почему отпевание так важно в православной культуре?

В православной традиции, когда умирает верующий человек, его необходимо отпеть. Отпевание – это ритуал, который помогает душе пройти через мытарства и искушения, обрести дорогу к Богу.

Зачем отпевать душу

В православной традиции отпевание совершается в церкви, на третий день после смерти. Священнослужитель читает необходимые молитвы, а родные покойного молятся вместе с ним.

Но бывает так, что жизнь вносит свои коррективы. Например, многие наши предки не имели такой возможности отпеть усопшего – в стране была война, церкви уничтожались, люди пропадали без вести и о их смерти не было известно ни на третий день, ни через месяцы и даже годы. Да и потомки могли относиться очень снисходительно к старым ритуалам.

Кроме того, отпевание невозможно совершить, если умерший человек крещен в другой вере, если умерший отрекся от церкви, если покончил жизнь самоубийством. Также не отпевают младенцев, не доживших до крещения и некрещеных людей.

Значит ли это, что многие души продолжают испытывать страдания? К сожалению, да. Считается, что если умершего не отпеть, то его душа не найдет покоя и будет беспокоить оставшихся в мире живых родных и близких.

Если в роду есть неотпетые

Что делать, если мы знаем о том, что у нашем роду есть такие случаи? А если ушедший был некрещеным?

В любом случае важно совершить ритуал поминовения. Какой бы конфессии не придерживались потомки и близкие ушедшего, важно произнести слова прощания и выразить надежду на дальнейший светлый путь, без боли и страданий.

Если человек считается пропавшим без вести, погибшим в результате катастрофы или на поле боя и нет возможности найти и захоронить тело, или потомки не знают, где оно захоронено, можно обратиться к священнику с просьбой о заочном отпевании.

Можно писать письма ушедшему и сжигать их (пепел можно развеять на могиле), обращаться к фотографии или просто визуализировать образ покойного, говорить ему о своих пожеланиях и благодарности за ту жизнь, которую он прожил, за ту ее часть, которую разделил с нами, за то, что дал возможность своим потомкам появиться на свет.