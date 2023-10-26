Народные приметы на 27 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно заниматься домашними делами, но нельзя выходить из дома?

27 октября на Руси отмечали народно-христианский праздник Праскевы Пятницы. Этот день традиционно считали «бабьим днем», потому что женщины не должны были трудиться.

История праздника

Великомученица Праскева Иконийская жила в городе Иконии, который сейчас называется Конья и расположен на территории современной Турции. Ее родители были глубоко верующими людьми и назвали дочь Пятница (Праскева по-гречески) в честь дня, когда был распят Иисус. Она рано стала сиротой, но дала себе обещание нести веру в массы и обращать язычников в христиан.

Она пострадала за свою веру во времена правления императора Диолектиана. Ее схватили и заставляли отказаться от веры, но она не поддалась пыткам. Тогда ее лишили жизни.

Святая считается одной из самых известных покровительниц женщин. У восточных славян ее образ ассоциируется с языческой богиней Мокошей, которая была единственной женщиной среди языческих божеств, пишет ФАН.

Что можно делать

С этого дня становится все холоднее и ближе к зиме, поэтому на Руси старались не выходить из дома. Займитесь домашними делами: уборкой, стиркой, разбором ненужных вещей.

В этот день женщины занимались рукоделием. Считалось, что это поможет обрести им семейное счастье. Даже замужние женщины мяли и трепали лен для укрепления отношений в семье.

Верующие молились Праскеве о скором замужестве, благополучии в семье и избавлении от недугов.

Что нельзя делать

Физический труд для женщин 27 октября категорически запрещен. Наши предки верили, что Праскева ходит по землям и страдает, если представительницы прекрасного пола работают или пребывают в истощении. Кроме того, нельзя мыть и расчесывать волосы, а также купать детей.

Всем запрещалось проводить праздники и домашние посиделки. Вечера нужно проводить в покое и уединении.

Запрещено также заниматься работами в земле. Считалось, что тревожить «землю-матушку» в этот день не стоит, она должна отдохнуть.