Народные приметы на 29 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно смотреть на реку и готовить обереги из терновника?
День Лонгина Сотника праздновали на Руси 29 октября. Он принял веру после излечения от катаракты и своими глазами увидел воскрешение Иисуса Христа. В этот день можно просить святого об излечении глазных болезней, а также стоит отогнать нечистую силу.
Лонгин был римским центурионом и участвовал в распятии Христа. Стал верующим в один из страшных моментов в жизни – во время распятия кровь Христа попала ему в глаз и избавила его от катаракты. Тогда он стал верующим и у креста сказал: «истинно человек сей был сын божий».
Он также был одним из охранников гроба Господня и вместе со своими товарищами стал свидетелем воскрешения Христа. Он уверовал и отправился на свою родину в Каппадокию с проповедью. Тогда же Пилат направил своих бойцов за Лонгином и сподвижниками.
Когда стража прибыла на место, Лонгин принял их в своем доме, а уже после трапезы представился. Охрана предложила им сбежать, но святой и его ученики заявили, что готовы принять смерть во имя Христа. Все они погребены в селе недалеко от Каппадокии.
Так как святой Лонгин считается покровителем людей, которые страдают от глазных болезней, верующие могут помолиться ему об исцелении. Для профилактики заболеваний нужно умываться холодной проточной водой с утра. Детям для остроты зрения нужно посидеть и посмотреть на речку.
Люди верили, что солнце в этот день может способствовать крепкому здоровью, поэтому если оно выглядывало, то всей семьей старались выйти под солнечные лучи. Также днем развешивали одежду и ткани. Считалось, что чем дольше человек пробудет на солнце, тем лучше он перенесет суровые зимние холода.
Люди верили, что в холода продолжается буйство злых духов, поэтому в этот день делали обереги для того, чтобы нечисть не проникла в дом. Считалось, что зимой особенно хорошо работают обереги из терновника и можжевельника, пишет Biwork.
Так как Лонгин является покровителем страдающих от глазных болезней, 29 октября нельзя заниматься делами, для которых нужно напрягать глаза. Особенно это касается мелкой работы и рукоделия.
Также запрещено ругаться и грустить. Считается, что негативные мысли в этот день могут привести к несчастью.