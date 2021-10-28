Народные приметы на 29 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно смотреть на реку и готовить обереги из терновника?

День Лонгина Сотника праздновали на Руси 29 октября. Он принял веру после излечения от катаракты и своими глазами увидел воскрешение Иисуса Христа. В этот день можно просить святого об излечении глазных болезней, а также стоит отогнать нечистую силу.

История праздника

Лонгин был римским центурионом и участвовал в распятии Христа. Стал верующим в один из страшных моментов в жизни – во время распятия кровь Христа попала ему в глаз и избавила его от катаракты. Тогда он стал верующим и у креста сказал: «истинно человек сей был сын божий».

Он также был одним из охранников гроба Господня и вместе со своими товарищами стал свидетелем воскрешения Христа. Он уверовал и отправился на свою родину в Каппадокию с проповедью. Тогда же Пилат направил своих бойцов за Лонгином и сподвижниками.

Когда стража прибыла на место, Лонгин принял их в своем доме, а уже после трапезы представился. Охрана предложила им сбежать, но святой и его ученики заявили, что готовы принять смерть во имя Христа. Все они погребены в селе недалеко от Каппадокии.

Что нужно делать

Так как святой Лонгин считается покровителем людей, которые страдают от глазных болезней, верующие могут помолиться ему об исцелении. Для профилактики заболеваний нужно умываться холодной проточной водой с утра. Детям для остроты зрения нужно посидеть и посмотреть на речку.

Люди верили, что солнце в этот день может способствовать крепкому здоровью, поэтому если оно выглядывало, то всей семьей старались выйти под солнечные лучи. Также днем развешивали одежду и ткани. Считалось, что чем дольше человек пробудет на солнце, тем лучше он перенесет суровые зимние холода.

Люди верили, что в холода продолжается буйство злых духов, поэтому в этот день делали обереги для того, чтобы нечисть не проникла в дом. Считалось, что зимой особенно хорошо работают обереги из терновника и можжевельника, пишет Biwork.

Что нельзя делать

Так как Лонгин является покровителем страдающих от глазных болезней, 29 октября нельзя заниматься делами, для которых нужно напрягать глаза. Особенно это касается мелкой работы и рукоделия.

Также запрещено ругаться и грустить. Считается, что негативные мысли в этот день могут привести к несчастью.