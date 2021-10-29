Народные приметы на 30 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно больше шутить и меньше рисковать?

30 октября спутник Земли продолжает находиться в убывающей фазе. В этот день Луна находится в знаке Лев. Это значит, что день благоприятен для любых начинаний, а вот финансовые операции лучше отложить.

Что можно делать

Благоприятный день для любых начинаний и общения с людьми. Сегодня люди склонны раздавать другим благоприятную энергию, если они имеют ее в избытке. Хорошо организовать корпоратив, вечеринку или встречу с друзьями. Это сплотит коллектив еще сильнее. Отношения с людьми лучше всего строить без применения грубой силы, язвительных комментариев и сарказма.

День хорош для того, чтобы заняться здоровьем. Можно сходить к врачу и спросить его о профилактике болезней или заняться лечением уже имеющихся недугов. Можно запланировать хирургическое вмешательство – восстановление пройдет быстро и безболезненно.

Люди в этот период склонны к обидам и чрезвычайно впечатлительны, поэтому если у вас специфический стиль общения, лучше изменить его в сторону нормального. Так вы не заденете никого своими шутками и останетесь в хороших отношениях.

30 октября можно заняться составлением списков, смет, таблицы доходов и расходов. Если сегодня вы разложите все «по полочкам», то будете следовать намеченному плану.

Что нельзя делать

Постарайтесь уменьшить психические нагрузки, сторонитесь конфликтов. Сдерживайте негативные эмоции и агрессию, особенно в рабочих делах. Существует риск перегнуть палку в общении с коллегами вплоть до увольнения.

Сторонитесь увеселительных и азартных заведений. Луна во Льве может спровоцировать вас на что-то новое, но это вряд ли закончится для вас хорошо. Необдуманная рискованность и импульсивность сейчас ни к чему.

По этой же причине не стоит заниматься финансовыми операциями с крупными суммами. Не подписывайте серьезные договоры, не покупайте недвижимость и не берите кредиты. Иначе это негативно скажется на качестве вашей жизни.