Народные приметы на 31 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя есть много и занимать что-то у знакомых?

31 октября отмечается народно-христианский праздник Луков день. Святой Лука был первым в истории иконописцем. Людям запрещается переедать в этот день.

История праздника

Святой апостол и евангелист Лука был сподвижником апостола Павла. Всю свою жизнь он служил вере, принимал участие в миссионерских путешествиях и проповедях, имел медицинское и юридическое образование. Он присутствовал на первой проповеди Христа еще при его земной жизни.

Согласно преданию, Лука был первым в истории иконописцем и написал первые иконы Богородицы, а также апостолов Петра и Павла. За свою веру в Христа он поплатился жизнью и погиб в городе Фивы на территории Греции в 84 году.

Что можно делать

Верующие молились святому Луке об исцелении. Он также считается наставником всех живописцев, поэтому творческие люди тоже приходили в церковь и просили его помочь им с работой, передает СОВА.

Так как имя Лука созвучно с луком, то в народ пришло поверье о том, что в этот праздник нужно съесть немного лука. Считается, что он помогает при недугах и для профилактики простудных болезней. Если в этот день откусить часть луковицы, то можно не переживать о холодах – человек перенесет его без потерь.

Считалось, что сегодня особенно удачной будет рыбалка или охота, так как все лесные духи уже ушли со своих земель, поэтому никто не смог бы помешать мужчинам найти добычу. Сейчас этот день благоприятен для финансовых операций и больших покупок.

Что нельзя делать

Категорически запрещено 31 октября переедать. Наши предки старались не объедаться, а непослушание этому запрету могло нанести вред здоровью. Можно провести этот день на растительной пище.

В этот день нельзя пилить деревья для собственных не экстренных нужд. Считалось, что духи леса все равно посматривают за людьми, поэтому могли прийти и отомстить в более теплое время года.

Категорически запрещено одалживать что-то у людей, которые не являются членами семьи. Будь то еда, соль или деньги. Такое поведение может привести к финансовым потерям в последующем году.