Народные приметы на 1 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день не стоит держать окна открытыми и оборачиваться, если слышатся шаги за спиной?

В это день православные христиане празднуют день святого Садока, а католики отмечают Собор всех Святых. 1 ноября можно попросить святого избавить от напрасной смерти.

История праздника

Садок был епископом в Персии и проповедовал христианство. Однажды он увидел сон, в котором ему явился священномученик Сеимон. Он стоял наверху золотой лестницы и сказал: «Взойди ко мне Садок, и не бойся – я вчера взошел, а ты взойди сегодня». Епископ понял, что его предупредили о скорой мученической смерти.

Спустя некоторое время его схватил император Сапор II. Вместе с ним в темницу попали еще 128 верующих человек. На протяжении пяти месяцев их пытали и призывали отказаться от веры, но они не согласились. В итоге им выбрали казнь – усечение мечом.

Что можно делать

В этот день христиане могут молиться Садоку об избавлении от напрасной смерти. Считается, что он является покровителем всех умерших, которые лишились жизни внезапно или по чьей-либо вине.

1 ноября можно устроить генеральную уборку, чтобы очистить дом от нечистой силы. Постирайте одежду и избавьтесь от ненужных вещей. Так вы уберете негативную энергию и впустите положительную в дом.

Что нельзя делать

В этот день нельзя убивать пауков – считается, что в этом обличие умершие люди навещают своих родственников. Избегайте сов 1 ноября, так как встреча с этим животным сулит скорую смерть. Нельзя отказывать в подаянии. Через милостыню вы можете помочь душам умерших близких людей.

Нельзя держать окна и двери открытыми, иначе можно впустить в дом злых духов. Также не стоит оставлять сушиться вещи на улице или балконе – в них может вселиться нечисть.

Если вы идете по улице и услышите шаги за спиной, то ни в коем случае не оборачивайтесь. Наши предки верили, что это могут быть злые духи, которые охотятся за живыми людьми.