Народные приметы на 2 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в Артемьев день

Почему сегодня нужно квасить капусту и закаляться?

2 ноября православная церковь чтит память Артемия Веркольского. В народе отмечают Артемьев день. Считается, что в этот день нельзя ругаться и вступать в брак.

История праздника

Артемий родился в селе Веркола в Архангельской области. О его жизни известно мало – писали, что в детстве он отказывался от игр, а также отличался кротостью и послушанием. Когда ему было 12 лет, он вместе с отцом работал в поле. Неожиданно началась гроза. ударила прямо в мальчика. Он погиб, а односельчане решили, что молния ударила в него за грехи.

Тело Артемия отпевать и хоронить не стали, а положили в лесу и прикрыли ветками. Спустя 30 лет после гибели мальчика диакон местной церкви гулял в лесу и увидел свечение. Оказалось, что оно исходило от мощей ребенка. Тогда их перенесли в церковь.

В том же году во всем селе была эпидемия лихорадки. Один из местных жителей помолился и приложился к мощам мальчика, отчего сразу выздоровел. После этого исцелилась все село. Известно о 85 чудесах, которые сотворили мощи святого. Сейчас они хранятся в Веркольском монастыре.

Что можно делать

На Руси в этот день было принято квасить капусту. Считалось, что если заняться ей 2 ноября, то она будет особенно вкусной и полезной.

На Артемьев день было принято закаляться, чтобы без болезней перенести холодную зиму. Считалось, что с утра нужно обязательно умываться холодной водой для укрепления здоровья.

Что нельзя делать

2 ноября нельзя ругаться с близкими людьми. Брань и крики строго запрещены в этот день. Особенно важно не кричать на детей, так как Артемий погиб в раннем возрасте и оскорбляется, когда детям что-то запрещают или их ругают.

Также не стоит устраивать шумные праздники с застольем, объедаться и употреблять алкоголь. Вечер стоит провести в покаянии с близкими людьми. Запрещены любые свадьбы и торжества.