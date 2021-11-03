Народные приметы на 4 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно обязательно сходить в церковь и попросить Богородицу о любви?

4 ноября верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. С давних пор она считается чудотворной. В этот день лучше всего играть свадьбу или присутствовать на торжестве в качестве гостя.

День этой иконы отмечается несколько раз в году, 4 ноября ее чтут в благодарность за избавление страны от нашествия поляков.

История праздника

Казанская икона Божией матери является одной из самых почитаемых в русской православной церкви. Она явилась людям в 1579 году после масштабного пожара в Казани.

Богородица явилась во сне 10-летней девочке по имени Матрона. Она велела откопать икону на пепелище и указала место, где она расположена.

Девочка рассказала обо всем взрослым, и жители Казани собрались в том месте, где надо было искать икону. В итоге она была найдена, нетронутая огнем. Это посчитали чудом, так как все вокруг сгорело. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, где Матрона стала первой монахиней.

Также существуют Московская и Санкт-Петербургская икона Божией матери, но некоторые ученые считают, что они являются копиями подлинника.

Что можно делать

В этот день хорошей приметой были свадьбы. Многие люди старались утроить торжество именно 4 ноября. Считалось, что пара, которая поженится в этот день, будет крепкой и никогда не разойдется. Незамужние же девушки устраивали гадания или просили Богородицу о том, чтобы она поскорее свела ее с судьбой.

4 ноября нужно как можно скорее завершить работу. Раньше этот праздник освобождали от труда, чтобы пойти в церковь. Вечером рекомендуется собрать за столом семью и близких людей, чтобы устроить праздничный ужин, сообщает Россия Самара.

Что нельзя делать

4 ноября нельзя отправляться в поездки. Это поможет избежать несчастья в пути. Путешествие лучше запланировать на другой день, более спокойный и предрасположенный к долгой дороге.

Тяжелый физический труд также запрещен. Нельзя заниматься работой по дому: стирать, убирать, мыть посуду и мыть голову.