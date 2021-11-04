Народные приметы на 5 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит меньше работать и реже общаться с людьми?

5 ноября Луна находится в фазе «Новолуние» в знаке зодиака Скорпион. Можно браться за все новое, а женщинам лучше отдыхать и не нагружать себя работой.

Что нужно делать

Луна в знаке зодиака Скорпион улучшает мыслительную деятельность и помогает концентрации, поэтому сегодня хороший день для того, чтобы принять решение по насущным проблемам. В этот день людям свойственно руководствоваться логикой при принятии решений.

Можно брать на себя те обязанности, которые вы раньше не делали – все будет даваться вам успешно. Хорошее время для запуска бизнес-проектов и собственного бизнеса. Любые начинания в этот день вам будут даваться легко. Можно внедрить в свою жизнь физические нагрузки или начать диету. Старайтесь преодолевать злость и скупость – это даст вам дополнительную энергию, сообщает Мир космоса.

Что нельзя делать

Любые хирургические вмешательства или медицинские процедуры в этот день лучше отложить. Это касается и походов к косметологу. Если вы все-таки решитесь, то восстановление будет очень долгим.

Женщинам в этот день лучше не нагружать себя работой. Им день стоит посвятить заботе о себе и своем душевном равновесии. Любой труд будет вас раздражать, поэтому запланируйте минимум дел, чтобы не делать их через силу.

В эти сутки желательно избегать негативных эмоций и их проявления. Постарайтесь стороной обходить конфликты и ссоры. Новая Луна несет людям эмоциональную неустойчивость, поэтому к вялости добавляется еще и раздражение по любому поводу.