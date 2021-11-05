Народные приметы на 6 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Как день, когда почитали погибших в бою, перерос в день поминания умерших родственников?

На родительские субботы у православных христиан принято посещать кладбища и поминать умерших родственников. При этом этот день облагается определенными запретами.

История праздника

Дмитриевская родительская суббота совершается перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.

Когда князь Дмитрий Донской вернулся после битвы на Куликовом поле, он приехал в Троицу-Сергиева Лавра и совершил там поминовение тех, кто погиб в бою. Тогда же он предложил преподобному Сергию Радонежскому ввести памятный день в одну из суббот в память Димитрия Солунского.

Изначально Дмитриевская суббота была днем, когда почитали только воинов, погибших в битвах. Со временем этот день стал днем памяти для всех христианских людей. Однако этот день несет и другой особый смысл – она напоминает о тех людях, которые погибли за свою веру.

Что можно делать

Обязательной традицией этого дня считается посещение кладбища. Прежде всего, принято почитать усопших родителей, но, если есть возможность посетить и других предков – нужно помянуть и их. Сходите на могилу, приберитесь, а потом соберитесь за столом и почтите память. Верующим можно поставить свечку за упокой и помолиться.

Также в этот день принято подавать и угощать едой нищих. Делать это нужно от лица усопших.

Что нельзя делать

Так как родительская суббота считается днем памяти, то нельзя говорить плохо об умерших родственниках. Принято говорить о них либо хорошо, либо никак, пишет Calend.ru.

Также запрещены поминки с алкогольными напитками. Православная церковь не рекомендует выпивать за столом.

6 ноября действует запрет на веселье, так как это – день памяти и грусти. Веселье в этот день считается большим грехом.