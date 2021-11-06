Народные приметы на 7 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня обязательно нужно поплакать и сходить на кладбище?

7 ноября отмечается народный праздник Дедовские плачи. Считалось, что в этот день плачет сама природа, поэтому было принято жалеть убогих и нищих.

История праздника

Праздник имеет исключительно народные корни. Обычно в эту дату лил дождь или шел снег. Наши предки верили, что в этот день начинает плакать сама природа. Поэтому среди людей тоже было принято плакать. В этот день устраивали поминальные плачи по дальним родственникам – вспоминали дедов и прадедов. Отсюда и появилось название Дедовские плачи.

Что нужно делать

Девушкам и женщинам положено плакать в этот день. Считалось, что чем громче и сильнее они это делают, тем счастливее будут зимой. Вместе с плачем они выплескивали весь негатив и у них больше не было нужды в выражении плохих эмоций.

В этот день было принято ходить на кладбище, ухаживать за могилами. Если люди знали, где похоронены их дальние предки, то ехали на могилы к ним. Погост готовили к зиме. Не лишним было устроить поминки, так как есть и пить на кладбище запрещается.

На Дедовские плачи помогали нищим и обездоленным. Если у вас есть мелочь и вам на улице встретится попрошайка, подайте ему немного монет. Если нет – переведите небольшую сумму в благотворительный фонд.

Что нельзя делать

Женщинам запрещено плакать в подушку. Считается, что так она запомнит весь негатив, а потом будет забивать им голову. Если спать на заплаканной подушке, то будут сниться кошмары, пишет Amic.

Еду после поминок нельзя оставлять себе – нужно отдать ее нуждающимся. Хлеб употреблять в пищу нельзя – к безденежью.

Если вы занимаетесь частной торговлей, то не выезжайте никуда со своим товаром. Есть риск нарваться на воров или мошенников.