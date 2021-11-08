Народные приметы на 9 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит защищать глаза и отказываться от подарков?
9 ноября считается днем памяти Нестора Летописца. Это он написал важнейшую в истории Руси «Повесть временных лет». В эту дату нельзя принимать подарки и нужно беречь глаза.
Нестор Летописец родился в Киеве. Еще в юношеском возрасте он принял постриг в Киево-Печерский монастырь, где нес послушание летописца. Одним из главных его произведений является «Повесть временных лет». Там записана история русской православной церкви и главные моменты ее становления. Всю свою жизнь он посвятил написанию книги, за что удостоился чести стать святым.
Он скончался в 1114 году, передав дело своим преемникам. После смерти был канонизирован как преподобный Нестор Летописец, а также он входит в список святых Римско-католической церкви. Его мощи находятся в пещерах Киево-Печерской лавры.
На Руси этот день считался «обетным». С утра нужно дать себе обещание того, что вы выполните определенное действие за день или поставьте себя дедлайн в неделю, день, месяц или год. Свой обет нужно обязательно сдержать, и тогда вам будет покровительствовать удача и будет высокий доход.
Среди зажиточных людей было принято давать крупные обещания, например, построить храм или помочь нищим. Некоторые люди также отказывались в этот день от определенной еды: мяса, молока или мучных продуктов.
Чтобы в вашем доме было счастье весь следующий год, нищим нужно помогать или подавать милостыню. Чтобы сохранить положительную энергию, женщинам нужно шить или вязать одежду, передает РБК.
Берегите глаза. Считается, что в этот день орган зрения находится в особой опасности из-за активизации злых духов. Не стоит делать операции, заниматься лечением и работать с колюще-режущими предметами.
В этот день стоит отказаться от подарков, в том числе и цветов. Если принять что-то в дар, то этот предмет может принести негативную энергетику и разрушить вашу карьеру.
Строжайшим запретом этого дня является нарушение обета. Если вы не выполните свое обещание, то разгневаете Нестора Летописца и он вычеркнет вас из истории.