Народные приметы на 9 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит защищать глаза и отказываться от подарков?

9 ноября считается днем памяти Нестора Летописца. Это он написал важнейшую в истории Руси «Повесть временных лет». В эту дату нельзя принимать подарки и нужно беречь глаза.

История праздника

Нестор Летописец родился в Киеве. Еще в юношеском возрасте он принял постриг в Киево-Печерский монастырь, где нес послушание летописца. Одним из главных его произведений является «Повесть временных лет». Там записана история русской православной церкви и главные моменты ее становления. Всю свою жизнь он посвятил написанию книги, за что удостоился чести стать святым.

Он скончался в 1114 году, передав дело своим преемникам. После смерти был канонизирован как преподобный Нестор Летописец, а также он входит в список святых Римско-католической церкви. Его мощи находятся в пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать

На Руси этот день считался «обетным». С утра нужно дать себе обещание того, что вы выполните определенное действие за день или поставьте себя дедлайн в неделю, день, месяц или год. Свой обет нужно обязательно сдержать, и тогда вам будет покровительствовать удача и будет высокий доход.

Среди зажиточных людей было принято давать крупные обещания, например, построить храм или помочь нищим. Некоторые люди также отказывались в этот день от определенной еды: мяса, молока или мучных продуктов.

Чтобы в вашем доме было счастье весь следующий год, нищим нужно помогать или подавать милостыню. Чтобы сохранить положительную энергию, женщинам нужно шить или вязать одежду, передает РБК.

Что нельзя делать

Берегите глаза. Считается, что в этот день орган зрения находится в особой опасности из-за активизации злых духов. Не стоит делать операции, заниматься лечением и работать с колюще-режущими предметами.

В этот день стоит отказаться от подарков, в том числе и цветов. Если принять что-то в дар, то этот предмет может принести негативную энергетику и разрушить вашу карьеру.

Строжайшим запретом этого дня является нарушение обета. Если вы не выполните свое обещание, то разгневаете Нестора Летописца и он вычеркнет вас из истории.