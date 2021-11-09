Народные приметы на 10 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя веселиться и работать?

10 октября отмечается народно-христианский праздник – день Параскевы Льняницы. Христианская церковь в этот день почитает великомученицу Параскеву, а прозвище Льняница она получила из-за того, что женщины выходили хвастаться своим льном на улицы. В этот день нужно освятить еду в церкви и оставить ее в доме до конца года.

История праздника

Параскева родилась в семье богатого сенатора во время правления императора Диолектиана. Еще в юности девушка посвятила себя вере: все свои богатства отдавала нищим, а мужчинам отказывала из-за того, что посвятила себя Богу. Долгое время она вела аскетичный образ жизни, но вызывала уважение у народа.

О Параскеве узнал император Диолектиан, который в те времена вел гонения на христиан, так как поклонялся язычникам. Он поймал девушку и лишил ее жизни за веру. С тех пор ее начали почитать еще сильнее, так как она погибла за Христа.

Что можно делать

Параскева покровительствует домашнему скоту и полям. На Руси было принято ходить в церковь и освящать плод какого-либо растения. После этого его оставляли в доме до конца года. Считалось, он помогает обрести счастье в семье и действует как оберег.

10 ноября хорошо использовать целебные травы. Например, можно начать курс приема отваров или настоек или искупаться в ванной с добавлением целебных трав. Шалфей помогает от простудных заболеваний, а лаванда справляется с бессонницей, сообщает БР.

Что нельзя делать

Так как Параскева считается покровительницей женщин, то представительницы прекрасного пола в этот день отдыхали от домашних работ. Запрещено шить и прясть, исключение – работа со льном. Раньше на Руси устраивали льняные смотрины. Нарушающих запреты Параскева может сурово наказать – наслать болезнь.

Все дела, связанные с водой, 10 ноября также запрещены. Нельзя стирать, убирать и ходить в баню. Исключение – больные дети. Если ребенок заболел, то его нужно умыть прохладной водой с утра.

Беременным женщинам не стоит в этот день давать в долг. Считается, что если это все-таки произойдет, то она отдаст судьбу своего ребенка в чужие руки.

10 ноября запрещено веселье и любые развлечения. Это к несчастьям в будущем и одинокой старости.