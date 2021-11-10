Народные приметы на 11 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя ругаться и совершать обряды?

11 ноября – «зеркальная» дата, поэтому во все времена этот день считали магическим. Нумерологи подтверждают, что этот день в году – особенный, так как он встречается только один раз. Эзотерики говорят, что 11 ноября каждому человеку судьба будет подавать знаки, которые предупреждают о событиях в ближайшем будущем.

В нумерологии цифра 11 ассоциируется с интуицией, творчеством и приливом энергии. В этот день многие люди могут обрести для себя что-то важное. Кто-то встретит свою любовь, кто-то найдет занятие по душе, а кто-то обретет то, что потерял.

Сама по себе единица представляет собой выбор, поэтому в этот день только от человека зависит то, каким будет его будущее. Это – ваш шанс перевернуть жизнь, но только если вы сами этого хотите.

Однако число 11 предполагает двойственность и может нести как начинания, так и лишения. Неприятности могут быть у людей, которые жертвуют большим в пользу меньшего, а также у тех, кто привык отрицать реальный мир и постоянно погружается в мир фантазий.

Что можно делать

Число 11 повышает желание и тягу к образованию, поэтому в этот день учащимся полезно повторить пройденный материал. Тем, кто закончил учебу, можно начать проходить повышение квалификации или купить образовательный курс.

Старайтесь излучать позитивную энергетику в общении с другими людьми. Тем, кто будет вежлив и обходителен, судьба может послать новые нужные знакомства, которые помогут вам с карьерой в будущем, пишет Магнитогорский рабочий.

11 ноября – день с преимущественно хорошей энергетикой, поэтому те, кто планируют обвенчаться или заключить брак в эту дату, будут жить вместе долго и счастливо, почти как в сказках.

Таинственная зеркальная дата благоприятна для того, чтобы провести определенные магические ритуалы, если вы обладаете способностями. Наиболее удачными окажутся ритуалы на удачу, деньги и любовь.

Что нельзя делать

В этот день негативная энергия будет подталкивать людей к проявлению жадности и эгоизма. Ни в коем случае не поддавайтесь этим стремлениям, иначе будете наказаны – высшие силы не терпят негатива в «зеркальная» дату.

Старайтесь избегать ссор с окружающими людьми, даже если это незнакомый человек, который пихнул вас в общественном транспорте. Если начнете излучать негатив по отношению к другим – не обойдетесь без кармической расплаты.

Нельзя делать темные обряды: наводить порчу, проклинать, делать приворот. Обращаться за услугами к темным магам в этот день тоже не стоит, даже если вы ходите к профессионалам.