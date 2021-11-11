Народные приметы на 12 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит покормить птиц и отказаться от вредных привычек?
Православные отмечают 12 ноября день Зиновия и Зиновии, а в народе его называют Синичкиным днем. В этот день на Руси наблюдали за синицами, так как они начинали перебираться ближе к человеку.
Зиновий и Зиновия были братом и сестрой, жили в Каппадокии. Они родились в семье благочестивых и богатых христиан, но родители рано умерли и оставили им в наследство все свое имущество. Брат с сестрой, в сою очередь, все свое имущество продали нищим, посвятив жизнь Богу.
В награду за праведную жизнь Зиновий получил дар чудотворения – он мог лечить людей молитвой. Вскоре жители города выбрали его своим епископом. Во времена правления императора Диолектиана совершались гонения на христиан. Он узнал о епископе Зиновия и арестовал его. Мужчину склоняли к отречению от веры, но он стоял на своем. Зиновья узнала, что его брата держат в темнице и попросила заточить себя вместе с ним. Православные христиане не отреклись от своей веры и были казнены.
Так как праздник называется днем синицы, то было принято кормить птиц. Увидеть их 12 ноября считалось большой удачей и сулило счастье и любовь.
Считалось, что если незамужняя девушка в этот день съест мясо кролика или зайца, то в следующем году ей будет сопутствовать удача в личной жизни.
12 ноября считается удачным для получения новых знаний. Можно отправиться в путешествие или заняться самообразованием.
Если вы хотите улучшить свое здоровье, то откажитесь от вредных привычек хотя бы на день. Это поможет вам не болеть на протяжении зимы.
12 ноября ни в коем случае нельзя обижать птиц, которые прилетели к вам на зимовку, иначе высшие силы накажут человека, который плохо с ними обошелся, сообщает МК.RU.
В этот день нельзя проводить бесцельно, лежа в кровати. Наши предки верили, что для удачного года нужно расписать все дела на день и следовать им. Кроме того, нельзя идти на неоправданный риск, иначе можете навлечь на себя беду.
Несчастье в карьере и личной жизни бывшим супругам принесет развод. Если вы планируете прекратить брак, то лучше выбрать другой день, но точно не 12 ноября.