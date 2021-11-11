Народные приметы на 12 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит покормить птиц и отказаться от вредных привычек?

Православные отмечают 12 ноября день Зиновия и Зиновии, а в народе его называют Синичкиным днем. В этот день на Руси наблюдали за синицами, так как они начинали перебираться ближе к человеку.

История праздника

Зиновий и Зиновия были братом и сестрой, жили в Каппадокии. Они родились в семье благочестивых и богатых христиан, но родители рано умерли и оставили им в наследство все свое имущество. Брат с сестрой, в сою очередь, все свое имущество продали нищим, посвятив жизнь Богу.

В награду за праведную жизнь Зиновий получил дар чудотворения – он мог лечить людей молитвой. Вскоре жители города выбрали его своим епископом. Во времена правления императора Диолектиана совершались гонения на христиан. Он узнал о епископе Зиновия и арестовал его. Мужчину склоняли к отречению от веры, но он стоял на своем. Зиновья узнала, что его брата держат в темнице и попросила заточить себя вместе с ним. Православные христиане не отреклись от своей веры и были казнены.

Что можно делать

Так как праздник называется днем синицы, то было принято кормить птиц. Увидеть их 12 ноября считалось большой удачей и сулило счастье и любовь.

Считалось, что если незамужняя девушка в этот день съест мясо кролика или зайца, то в следующем году ей будет сопутствовать удача в личной жизни.

12 ноября считается удачным для получения новых знаний. Можно отправиться в путешествие или заняться самообразованием.

Если вы хотите улучшить свое здоровье, то откажитесь от вредных привычек хотя бы на день. Это поможет вам не болеть на протяжении зимы.

Что нельзя делать

12 ноября ни в коем случае нельзя обижать птиц, которые прилетели к вам на зимовку, иначе высшие силы накажут человека, который плохо с ними обошелся, сообщает МК.RU.

В этот день нельзя проводить бесцельно, лежа в кровати. Наши предки верили, что для удачного года нужно расписать все дела на день и следовать им. Кроме того, нельзя идти на неоправданный риск, иначе можете навлечь на себя беду.

Несчастье в карьере и личной жизни бывшим супругам принесет развод. Если вы планируете прекратить брак, то лучше выбрать другой день, но точно не 12 ноября.