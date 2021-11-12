Народные приметы на 13 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня гордость может довести до беды и что делать, чтобы притянуть счастье?

13 ноября спутник Земли находится в растущей фазе в знаке зодиака Рыбы. У людей в это время ослабляется умственная концентрация, но усиливается физическая энергия.

Что можно делать

День благоприятен для активного отдыха или путешествий. Рекомендуется съездить за город, а если такой возможности нет, то можно заняться физической активностью в зале или дома. В любом случае необходимо выплеснуть физическую энергию.

Внимание стоит уделить делам, которые требуют рутинного исполнения. Это может быть составление смет, работа с документами, пересчет чего-либо. Также можно заняться домашними делами: глажкой, уборкой, стиркой.

Если вы решили заняться работой, то осуществите решение запланированных дел, которые вы давно откладывали. Теперь у вас точно будут силы для их исполнения. Можно решить трудные вопросы и проблемы, которые ранее не давали вам покоя.

13 ноября благоприятно для изменений и начинаний. Речь касается не только активностей, работы или финансов, но и личных взаимоотношений. Можно начать общение с человеком, которого вы давно приметили или пригласить на свидание человека, который вам понравился.

Период благоприятен для людей творческих профессий и для тех, кто хочет заняться благотворительностью. Сегодня можно посещать бани, сауны и бассейны, а лучше водоемы, если позволяет погода в вашем регионе.

Что нельзя делать

13 ноября люди могут почувствовать повышенную тревожность и обострение страхов, могут появиться мрачные мысли. Этот день считается критическим в лунной фазе, поэтому нужно быть готовым к обольщениям, обманам и иллюзиям. Этому всему сегодня очень легко поддаться.

У людей повышается самомнение, но лучше не показывать это и сглаживать конфликтные ситуации. Если вы продемонстрируете свою гордыню, то вас ждет кармическая расплата. Постарайтесь сдерживать себя и не высказывать негативное отношение к другим людям. Если конфликт обостриться, то он не принесет пользы ни вам, ни другой стороне.

Высок риск невезения и получения дурных новостей, поэтому старайтесь избегать того, что может нанести вам физические увечья.