Народные приметы на 14 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно угощать гостей курицей и подавать милостыню?

14 ноября отмечается народный праздник осенние Кузьминки. Его также называют курячьим праздником. Православная церковь в этот день почитает память святых братьев Космы и Дамиана.

В этот день принято есть курицу, яйца, но стоит отложить решение любовных вопросов.

История праздника

Косма и Дамиан были братьями, которые родились в малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они мыли маленькие. Всю жизнь их воспитывала мать Феодотия, которая была христианкой.

Братья выросли и стали лекарями. Они помогали людям и животным безвозмездно, соблюдая то, что завещал им Иисус: «Даром получили, даром и отдавайте». Однажды они помогли тяжелобольной женщине, которую все врачи назвали безнадежной. Она практически лежала на смертном одре, но братья помогли ей с помощью молитвы.

Тогда женщина пришла к Дамиану и отдала ему три яйца, попросила принять хотя бы это во имя Святой Троицы. Когда мужчина услышал это, то не смог отказать. Косма обиделся на брата, решив, что тот нарушил их обет. Перед смертью он даже попросил не хоронить своего родственника рядом с ним.

Когда умер Дамиан, жители деревни не знали, где его хоронить. Тогда, согласно легенде, к ним пришел верблюд и сказал, что Дамиана стоит похоронить рядом с братом, потому что он не нарушал обещания, а принял дар ради имени Божьего. В итоге братьев похоронили вместе. С тех пор они считаются покровителями больных людей, животных и устроителями супружеской жизни.

Что нужно делать

Так как осенние Кузьминки считаются курячьим праздником, на столе в этот день обязательно должно быть куриное мясо и яйца. Считается, что если подать все это на стол, то всю зиму у членов семьи будет крепкое здоровье. Младшему или больному родственнику необходимо съесть куриное сердце, чтобы окрепнуть.

Незамужним девушкам 14 ноября нужно искать себе женихов. Всех, кто входит в дом, необходимо угощать птицей. Так можно было найти себе суженого-ряженого. Вечером девушки могут встретиться с подругами и провести с ними время – это считается хорошей приметой.

Стоит обращать внимание на необычные мысли, которые приходят к вам в голову. Именно они могут изменить вашу дальнейшую судьбу. Также в ночь на 14 ноября часто снятся вещие сны, поэтому их тоже не стоит оставлять без внимания.

Что нельзя делать

На осенние Кузьминки не так много запретов, в этот день старались соблюдать традиции, но все же были вещи, которые не стоит делать.

Нельзя выкидывать куриные кости и куриное сердце. Эти действия могут подкосить или даже забрать ваше здоровье. Скорлупу от яиц выкидывать тоже нельзя – закопайте ее в землю или удобрите ей растения дома.

Отложите решение любовных вопросов. Если у вас есть претензии ко второй половинке, то сегодня – не самый удачный день для того, чтобы их озвучивать. Манипуляции с деньгами в этот день также запрещен, пишет Сова.

Если вы планируете подавать нищим милостыню, то не смотрите им в глаза. Эти люди сегодня могут вас сглазить своей благодарностью. Не стоит подавать сегодня монетами. Лучше принести к храму еду.

Несмотря на то, что 14 ноября рекомендуют есть куриное мясо, за столом все равно нельзя объедаться. Если не ограничить себя в еде в обед и ужин, то можно навлечь на себя беду.