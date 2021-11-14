Народные приметы на 15 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя передавать деньги левой рукой и выяснять отношения?

15 ноября верующие чтят память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников. Сегодня нельзя раздавать долги и нужно просить прощения у людей, которых вы могли обидеть, до захода солнца.

История праздника

Акидин и Пигасий служили при дворе Сапора II и тайно проповедовали христианство. Когда царь начал гонения на христиан, ему донесли о том, что ему служат верующие. Тогда он приказал пытать их, но при избиении они не издали не звука, огонь всегда гас, а веревки развязывались. Из-за того, что верующим не получалось наносить увечья, царь упал в обморок.

Верующие помолились, и царь пришел в себя. Тогда Акидин и Пигасий заявили, что их оберегает Бог. Сапор начал осквернять имя Господа и онемел. Верующие опять отмолили его, но тот решил устроить показательные пытки. Тогда на глазах у многих людей пошел дождь, и они приняли крещение под ним. Среди них были вельможи и мать царя.

Сапор захотел лишить жизни Акидина и Пигасия. Когда их вели на казнь, за ними последовали семь тысяч человек, но царь велел уничтожить всех тех, кто шли за ними, включая и свою мать. Так вместе с Акидином и Пигасием за веру пострадали еще семь тысяч человек.

Что можно делать

Люди старались до захода солнца попросить прощения у тех, кого могли обидеть за последнее время или у тех, с кем они ругались. Считается, что если этого не сделать, то даже мелкая ссора может перерасти в крупный конфликт или вражду.

День посвящен огню, поэтому хорошей приметой считается зажечь в доме камин или свечу. Можно погасить весь свет в доме и сидеть при свечах.

15 ноября принято строить планы на будущее и загадывать желание. Все то, что вы задумаете или загадаете в этот день, обязательно сбудется.

Незамужние девушки могут определить своего будущего мужа. Если рядом с мужчиной у нее начинает быстро биться сердце, значит ей суждено быть с ним вместе.

Благоприятный день для того, чтобы потратиться на одежду. Не важно, зимнюю или летнюю. Все вещи, которые вы купите, прослужат вам долго.

В этот праздник принято читать заговоры и молитвы, которые помогают от бессонницы. Раньше за этим ходили к лекарям и знахарям, но теперь все это есть в свободном доступе. Можно помолиться о том, чтобы у детей был спокойный и крепкий сон.

Что нельзя делать

Ни в коем случае 15 числа нельзя начинать путешествие. Это считалось дурной приметой и грозило неприятностями не только тем, кто отправлялся в поездку, но и их близким. Нельзя в этот день отдавать долги, запрещено передавать деньги левой рукой. Если не соблюдать этого, то можно лишиться финансового благополучия.

Запрещено в этот день выяснять отношения и конфликтовать. Нельзя обращаться за помощью к людям, которые не являются членами семьи. Это может спровоцировать ссору, которая разведет ваши пути с этим человеком.