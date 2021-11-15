Сварите кисель из ягод 16 ноября, чтобы отпугнуть все болезни

Почему сегодня не стоит выходить на улицу и заниматься домашними делами?

16 ноября православные христиане вспоминают княжну Анну, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича. В народе праздник назывался Анна Холодная. На Руси в этот день готовили подобие современного мороженого и ели его с блинами.

История праздника

В юности Анна была помолвлена с сыном византийского императора, но свадьба так и не состоялась. Девушка росла и приняла решение посвятить свою жизнь Богу. По ее просьбе отец основал в Киеве женский Андреевский монастырь, где первой игуменьей стала Анна Всеволодовна.

Она помогала своему отцу в церковно-политической деятельности. Она часто посещала Константинополь и даже ездила туда за новым владыкой русской православной церкви после смерти митрополита Иоанна II.

Кроме того, Анна самостоятельно занималась благоустройством женской обители. При монастыре она открыла первую в Европе школу для девочек. Там она учила их петь, шить, писать и другим ремеслам.

До самой смерти Анна занималась работой в монастыре, где и была похоронена. Однако обитель была разрушена Батыем.

Что можно делать

Важно построить себе планы на день так, чтобы у вас было мало свободного времени. Можно начинать новые проекты и завершать нерешенные дела.

16 ноября – благоприятный день для того, чтобы воспользоваться услугами знахаря или колдуна. Считается, что такое обращение не будет наказано, главное – не просить их использовать темную магию.

В этот день на Руси было принято замораживать молоко на улице, смешивать его с сахаром и есть с блинами. Считалось благоприятным и полезным для здоровья 16 ноября съесть немного ягод. Из них можно сварить кисель или добавить в пироги.

Наши предки верили, что в этот день на Землю приходит нечистая сила и высматривает себе жертв, поэтому на улицах люди старались вести себя спокойно. Кроме того, этот день старались провести преимущественно дома, чтобы не столкнуться в дороге с темными духами.

Что нельзя делать

Так как святая княжна Анна была женским покровителем, то им в этот день запрещалось перетруждаться. Беременным в этот день работать категорически запрещено.

Если у женщины часто болит голова, то сегодня ей не стоит заниматься домашними делами, иначе мигрени будут еще сильнее. От стирки и мытья полов в этот день стоит воздержаться, пишет МКRU.

Из дома также не стоило выходить без надобности. Если такая нужда все-таки появилась, то перед дорогой нужно было помолиться, чтобы отпугнуть от себя нечисть.