Народные приметы на 17 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно чертить кресты над дверью и не пускать в дом гостей?

17 ноября отмечается народный праздник Еремин день. Православные христиане чтят память мучеников Никандра и Ермея. Наши предки говорили: «Ерема – сиди дома», так как считалось, что в этот день нечисть устраивает разгул.

История праздника

Никандр и Ермей были последователями апостола Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла. Они оба активно проповедовали христианство и обращали язычников в свою веру.

О том, что Никандр и Ермей проповедуют христианство, узнал градоначальник Ливаний. Он разгневался и приказал привести их к нему. Сначала чиновник хотел заставить их отречься от веры, но у него ничего не вышло. Тогда Ливаний приказал пытать Никандра и Ермея. Мужчины усердно молились и смогли вынести пытки, которые не под силу обычному человеку, но их все равно лишили жизни из-за веры.

Что можно делать

В этот день было принято сидеть дома, чтобы не привлекать к себе внимание нечистых сил. Старались заниматься работой, для выполнения которой не надо было выходить на улицу.

Чтобы защитить свое жилье от нечисти, нужно запереть все двери на замки и начертить над ними кресты. Окна задергивали плотными занавесками и клали на подоконник гроздья рябины. Считалось, что именно это растение может защитить от злых духов.

В этот день стоит сглаживать любые бытовые конфликты, особенно между супругами. Наши предки говорили, что этот день подходит для того, чтобы женщина удержала своего мужчину. Если вы думаете, что у вашего партнера есть кто-то на стороне, то именно 17 ноября – хороший день для того, чтобы все обговорить.

Что нельзя делать

Главным запретом в этот день был выход на улицу. Не отправлялись в путешествие и не посещали людные места, иначе был высок риск встретиться с нечистью. Считалось, что сегодня злые духи заходят в дом, чтобы утащить из него огонь, поэтому никому нельзя одалживать уголь или дрова. Еду и деньги давать в долг тоже нельзя – иначе будут финансовые проблемы. Чтобы не привлекать несчастье в дом, нельзя выбрасывать мусор.

В дом нельзя пускать никого, кроме близких родственников. Считается, что в них может перевоплотиться нечистая сила и проникнуть в жилище под видом добрых намерений. Не общайтесь с незнакомцами на улице, даже если они попросили у вас помощи, передает IrkutskMedia.

17 ноября запрещено устраивать праздники. Таким образом можно было привлечь в дом злых духов. Особенный запрет был на свадьбы. Тем, кто женится в этот день, сулили неудачный брак, в котором будет присутствовать кто-то третий, и речь не об измене, а о том, что в отношения двоих людей может быть втянут еще один член семьи.