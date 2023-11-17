Народные приметы на 18 ноября 2023 года: что нельзя делать в день Млечности

Почему сегодня нужно класть веник в постель и есть редьку?

18 ноября отмечается народный праздник день Ионы, день Млечности или Галактион и Иона. В эту дату было принято следить за звездами для определения погоды, а православная церковь чтила память святого Иону, который был архиепископом.

История праздника

Святой Иона был архиепископом Великоновгородским и Псковским. Он потерял обоих родителей, когда был ребенком, и посвятил свою жизнь служению в церкви, сообщает Русская планета.

В Новгороде Иона организовывал приюты для бездомных и больных, а когда в город пришла страшная болезнь чума, от которой умерло 250 тысяч человек, Иона совершил крестный ход и болезнь отступила.

После смерти он был причислен к лику святых. Сохранилось много источников, которые утверждали, что его мощи обладают возможностью исцеления. Во время Великой Отечественной войны храм с его захоронением был разрушен, а сейчас это место отмечено крестом. К нему до сих пор совершают паломничества.

Что можно делать

Девушки в день Ионы приманивали счастье и благополучие. Они могли помолиться святому Ионе о том, чтобы он послал им хорошего мужа. Если у девушки есть кто-то на примете, то этого мужчину надо накормить блюдом из редьки, и тогда они точно будут вместе.

Редьку использовали и в качестве лечебного средства. Если у человека часто болит голова, то нужно положить ему под подушку 18 ноября мешочек с редькой и недуг отступит. Ребенку и матери надо в кровать положить два одинаковых веника, и тогда они будут здоровы долгие годы.

Существует обряд, который надо проводить в этот день для привлечения финансового благополучия. Внутри дома или квартиры разбросайте монеты и попросите святого Иону о том, чтобы весь следующий год вас сопровождала удача в денежных делах.

18 ноября нужно обязательно убрать в квартире. Наши предки верили, что порядок в этот день поможет избежать негативных эмоций, все жилище от них нужно было вычистить. После этого верующие освящали квартиру и окропляли углы святой водой.

Что нельзя делать

Нельзя в день Ионы совершать крупные покупки. Удачи они не принесут и прослужат вам недолго. Вещи будут лежать без дела, а техника – быстро ломаться.

Серьезные дела лучше отложить на другой день, если ими заняться, то потерпите неудачу. Не подписывайте никакие документы и не заключайте сделок – они не принесут вам ничего хорошего.

Не рекомендуется 18 ноября поднимать чужие вещи на улице, даже деньги и даже в том случае, если вы хотите это кому-то отдать. Особенно не стоит дотрагиваться до веников и метелок. Считается, что на них уже наведена порча. Свой веник тоже лучше не выставлять на улицу – прохожие, которые его коснутся, могут сглазить владельца.