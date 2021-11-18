Народные приметы на 19 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Полнолуние всегда считалось мистическим днем, так как оно оказывает необычное влияние на людей.

В зависимости от знака зодиака и дня недели, в которое происходит полнолуние, существуют определенные запреты и благоприятные дела для этого дня. 19 ноября полная Луна в знаке Телец, что говорит о том, что сегодня – хороший день для планирования финансов и крупных покупок, сообщает Мир космоса.

Что можно делать

Телец – знак материальной стабильности и усердия, поэтому этот день благоприятен для проведения финансовых операций и различных сделок. Можно вложиться в ценные бумаги – они точно принесут вам доход. Хорошо пойдут дела, связанные с недвижимостью и другими ценностями, например, инвестирование в искусство.

День хорош для любых материальных вложений. Можно использовать его для покупки вещей, от которых требуется долговечность – техника, предметы мебели, автомобили.

Полнолуние – лучшее время для сбора и выращивания лекарственных трав, поэтому если у вас в доме есть такие растения, уделите им немного внимания.

Сегодня хорошо будет подвести итоги рабочей недели и распределить все планы на следующие дни. Можно освободиться от ненужных вещей, устроить день расхламления или генеральную уборку.

Что нельзя делать

Полнолуние опасно для людей с хроническими заболеваниями. В этот период они дают о себе знать. Раны, полученные в полнолуние, заживают гораздо медленнее, поэтому старайтесь оградить себя от травмоопасных активностей. Нельзя прибегать к хирургическому вмешательству, иначе восстановление будет долгим.

У людей во время полной Луны может резко меняться настроение, от доброго к раздражению, появляется излишняя импульсивность в общении. У некоторых могут обостриться душевные недуги. Вы можете почувствовать недопонимание, стресс, могут увеличиться конфликты и ссоры. У большинства возрастает тяга к употреблению алкоголя. Поэтому, если вы чувствуете зарождение конфликтной ситуации, лучше постарайтесь сгладить все углы и не ведитесь на провокации. Алкоголь лучше не употреблять, чтобы не усугубить физическое и душевное состояние.