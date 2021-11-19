Народные приметы на 20 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня девушкам нужно шить и заниматься творческими делами?

20 ноября отмечается народный праздник Федота-Ледостава. Православная церковь вспоминает мученика Феодота. В народе его назвали Ледоставом из-за того, что в этот день лед сковывал все водоемы вплоть до весны.

История праздника

Феодот жил в городе Анкир, который расположен на территории современной Турции. Он владел гостиницей и корчмой, которая стала убежищем для многих гонимых христиан.

Мужчина проповедовал христианство, соблюдал пост и молитву. Своим примером он приобщил к христианству многих язычников и заставил грешников раскаяться. За это он получил дар исцеления, поэтому во времена охоты на христиан, его гостиница стала пристанищем и больницей для пострадавших.

Кроме того, он посещал в темницах схваченных мучеников, а потом занимался погребением их тел. Однажды к язычникам попали семь девушек, проповедовавших христианство. Их истязали, а потом сбросили тела в воду. Феодот похоронил их со всеми почестями, но его самого поймали за проведением христианских обрядов.

Некоторое время Феодот провел в темнице, а потом его силой заставляли отречься от христианства, но он был верен своим убеждениям, тогда его казнили. Тело Феодота хотели сжечь, но язычникам помешала буря. Тогда тело Феодота похоронили христиане со всеми почестями и на месте погребения была возведена церковь его имени.

Что можно делать

Святой Феодот считался покровителем женского рукоделия, поэтому в этот день можно заняться пряжей или шитьем. Если женщина хорошо постарается на работе в этот день, то весь следующий год ее будет преследовать удача.

Особенно эта дата хороша для творческих людей. Сегодня их посетит вдохновение на новые свершения. Тем, у кого нет склонностей к творчеству, стоит попробовать заняться чем-то необычным. Тем, что для вас несвойственно, но вы давно этого хотели.

Забудьте о своих страхах и неуверенности в себе. Посвятите этот день чему-то настоящему необычному. Главное – не сидеть без дела, пишет Магнитогорский рабочий.

Что нельзя делать

Запрещено отлынивать от работы и лениться. Считалось, что тот, кто будет целый день лежать, останется нищим на весь следующий год. 20 ноября запрещена работа с огнем и острыми предметами – есть риск получить травму. Это связано с тем, что вместе с Феодотом были казнены и другие мученики.

Нельзя лгать, клеветать и обижать людей, иначе вы будете наказаны. Особенно запрет касается беременных женщин. Им нельзя спорить, ругаться и испытывать другие негативные эмоции, иначе все это отразиться на беременности и ребенке.