ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Народные приметы на 21 ноября 2025 года: что нельзя делать в Михайлов день

20 ноября 2025Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя мыть голову и пользоваться острыми предметами?

Народные приметы на 21 ноября 2025 года: что нельзя делать в Михайлов день
Фото: liveinternet.ru

21 ноября отмечается народный праздник Михайлов день или Михайловские оттепели. Он назван так в честь того, что православные христиане чтят память Архангела Михаила. Сегодня можно накрыть праздничный стол и позвать гостей, но никому нельзя рассказывать о своих хороших снах.

История праздника

Согласно преданию, в начале всех времен Бог сотворил ангелов и ввел между ними строгую иерархию, во главе которой стоял ангел Денница. Он возгордился своим высоким положением и начал подстрекать ангелов на бунт. Одним из тех, кто воспротивился Деннице, был архангел Михаил. Он вступил с ним в сражение и свергнул Денницу, с тех пор он стал падшим ангелом – сатаной.

После этой битвы воинство ангелов возглавляют двое: архангел Михаил и архангел Гавриил. Святые воины стоят на страже божьих законов, а Михаил встречает умерших на страшном суде и считается защитником их душ. Кроме того, к нему часто приходят с молитвами об исцелении. Считается, что он может изгонять бесов, которые становятся причиной болезни, пишет Комсомольская правда.

Известны и различные чудеса, которые сотворил архангел. В древнем городе Фригия, который находится на территории современной Турции, мужчина по имени Архипп построил храм, посвященный архангелу Михаилу, в благодарность за исцеление своей дочери. Когда на него напали язычники, им явился сам архангел и уберег от бедствия.

Считается, что он способствовал ослаблению в Риме эпидемии чумы, которая была в городе в 590 году, потому что его увидел Папа Римский, проводивший молебен.

Архангел Михаил спас Великий Новгород от нашествия хана Батыя. Он явился ему и запретил нападать на город, о чем Батый сам рассказал, когда увидел фреску с изображением архангела.

Что можно делать

В праздник было принято отправляться в церковь с утра, а вечером накрывать пышный стол и звать гостей. Через неделю после Михайлова дня начинается Рождественский пост. Считалось, что обильная трапеза в этот день поможет выдержать последующее испытание. Было принято подавать мясо, пироги, мед, и домашнее пиво.

Чем щедрее будет ваш стол, тем больше вы порадуете Михаила. Ведь если человек может позвать друзей и родственников на ужин, значит у него благополучная жизнь и он готов разделить свою радость с другими.

Если у вас есть свой дом, огород и скот, то нужно задобрить дворового. Это дух, которого считают младшим братом домового. Он следит за участком и скотом. Если в следующий год вы хотите плодородную землю и здоровых животных, то его нужно подкормить. Можно наложить ему угощений со стола или последовать доброй традиции и дать печенье или пряники.

Что нельзя делать

В Михайлов день можно купаться и ходить в баню, но голову мыть категорически запрещено. Считается, что тот, кто помоет волосы 21 ноября, тот вымоет весь ум.

Запрещено пользоваться острыми предметами, и уж тем более – играть с ними. Тот, кто проигнорирует запрет, навлечет на себя гнев архангела Михаила, а это чревато проблемами со здоровьем.

21 ноября нужно работать без корыстных побуждений. Не думайте о деньгах, а постарайтесь осознать, какую пользу вы можете принести другим. Также нельзя брать «халтуры» и зарабатывать быстрые деньги, например, на ставках. Эти действия Михаил может посчитать неуважением к себе.

Не рассказывайте в этот день никому свои сны. Если вам приснилось что-то хорошее, то оно точно не сбудется.

Рамблер: последние новостиРастения-хранители дома: какие цветы очищают энергетику жильяГороскоп на 21 ноября 2025 годаКитайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны Басс
Народные приметы
Почему на Родиона Ледолома, 23 ноября, нужно помогать бедным
Почему на Родиона Ледолома, 23 ноября, нужно помогать бедным
Народные приметы
Как не потерять свое счастье на Матрены зимние, 22 ноября
Как не потерять свое счастье на Матрены зимние, 22 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования