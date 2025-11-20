Народные приметы на 21 ноября 2025 года: что нельзя делать в Михайлов день

Почему сегодня нельзя мыть голову и пользоваться острыми предметами?

21 ноября отмечается народный праздник Михайлов день или Михайловские оттепели. Он назван так в честь того, что православные христиане чтят память Архангела Михаила. Сегодня можно накрыть праздничный стол и позвать гостей, но никому нельзя рассказывать о своих хороших снах.

История праздника

Согласно преданию, в начале всех времен Бог сотворил ангелов и ввел между ними строгую иерархию, во главе которой стоял ангел Денница. Он возгордился своим высоким положением и начал подстрекать ангелов на бунт. Одним из тех, кто воспротивился Деннице, был архангел Михаил. Он вступил с ним в сражение и свергнул Денницу, с тех пор он стал падшим ангелом – сатаной.

После этой битвы воинство ангелов возглавляют двое: архангел Михаил и архангел Гавриил. Святые воины стоят на страже божьих законов, а Михаил встречает умерших на страшном суде и считается защитником их душ. Кроме того, к нему часто приходят с молитвами об исцелении. Считается, что он может изгонять бесов, которые становятся причиной болезни, пишет Комсомольская правда.

Известны и различные чудеса, которые сотворил архангел. В древнем городе Фригия, который находится на территории современной Турции, мужчина по имени Архипп построил храм, посвященный архангелу Михаилу, в благодарность за исцеление своей дочери. Когда на него напали язычники, им явился сам архангел и уберег от бедствия.

Считается, что он способствовал ослаблению в Риме эпидемии чумы, которая была в городе в 590 году, потому что его увидел Папа Римский, проводивший молебен.

Архангел Михаил спас Великий Новгород от нашествия хана Батыя. Он явился ему и запретил нападать на город, о чем Батый сам рассказал, когда увидел фреску с изображением архангела.

Что можно делать

В праздник было принято отправляться в церковь с утра, а вечером накрывать пышный стол и звать гостей. Через неделю после Михайлова дня начинается Рождественский пост. Считалось, что обильная трапеза в этот день поможет выдержать последующее испытание. Было принято подавать мясо, пироги, мед, и домашнее пиво.

Чем щедрее будет ваш стол, тем больше вы порадуете Михаила. Ведь если человек может позвать друзей и родственников на ужин, значит у него благополучная жизнь и он готов разделить свою радость с другими.

Если у вас есть свой дом, огород и скот, то нужно задобрить дворового. Это дух, которого считают младшим братом домового. Он следит за участком и скотом. Если в следующий год вы хотите плодородную землю и здоровых животных, то его нужно подкормить. Можно наложить ему угощений со стола или последовать доброй традиции и дать печенье или пряники.

Что нельзя делать

В Михайлов день можно купаться и ходить в баню, но голову мыть категорически запрещено. Считается, что тот, кто помоет волосы 21 ноября, тот вымоет весь ум.

Запрещено пользоваться острыми предметами, и уж тем более – играть с ними. Тот, кто проигнорирует запрет, навлечет на себя гнев архангела Михаила, а это чревато проблемами со здоровьем.

21 ноября нужно работать без корыстных побуждений. Не думайте о деньгах, а постарайтесь осознать, какую пользу вы можете принести другим. Также нельзя брать «халтуры» и зарабатывать быстрые деньги, например, на ставках. Эти действия Михаил может посчитать неуважением к себе.

Не рассказывайте в этот день никому свои сны. Если вам приснилось что-то хорошее, то оно точно не сбудется.