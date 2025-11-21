Народные приметы на 22 ноября 2025 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя менять имидж и ругаться?

22 ноября православные чтят память святой, которая могла предсказывать будущее и исцелять людей. В этот день нужно быть очень аккуратным и соблюдать все правила, чтобы не навлечь на себя гнев Матроны.

История праздника

Матрона родилась в христианской семье в Тульской губернии. От рождения была слепой. Родители хотели сдать девочку в приют, но ее матери приснилась белая птица, которая села ей на грудь. Женщина решила, что это знак того, что дочь нужно оставить.

С восьми лет Матрона уже усердно молилась и за свою веру в Бога получила дар исцеления и предвидения. Когда ей было 17 лет, у нее отнялись ноги. Сама Матрона говорила, что знала о том, что это произойдет, но не противилось, так как уверена, это – воля божья.

После революции Матрона переехала в Москву, где жила у друзей и знакомых, а потом переехала в дом на Арбате. Там она занимала угол в небольшой комнате, которую делила с другой семьей. Днем она принимала там людей, а по ночам молилась. Женщина регулярно исповедалась и причащалась.

Свою смерть она предсказала за три дня сама. Она попросила похоронить ее на Даниловском кладбище и завещала людям приходить на ее могилу за помощью.

"После моей смерти таких не будет как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам также буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне, я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте"

Перед тем, как Матрону канонизировали, ее могилу вскрыли, а мощи переместили в раку. Сейчас они хранятся в Покровском монастыре. К ним открыт ежедневный доступ.

Что можно делать

Многие верующие 22 ноября идут в монастырь к мощам Матроны, чтобы поклониться ей и попросить у нее здоровья. Как правило, в день памяти святой доступ к мощам открыт круглые сутки.

В день Матроны нужно попросить прощения у всех близких людей, с которыми вы находитесь в ссоре. Нужно наладить отношения и уладить все конфликты. Если человек не захочет идти на примирение, то просто извинитесь перед ним и пожелайте ему всего хорошего. Его душевное состояние уже не будет зависеть от вас.

Сегодня нужно подать нищим. Не обязательно давать деньги. Раньше хозяйки перебирали шкафы и отбирали одежду, которая им больше не нужна, а потом несли ее нищим. Важно отдать им чистую одежду, иначе вместе со старой и грязной одеждой вы отдадите свое счастье. Можно купить бездомному еду.

Что нельзя делать

22 ноября категорически запрещены ссоры. Нельзя ругаться с друзьями, родственниками, знакомыми и коллегами. Если конфликт все-таки произойдет, старайтесь не поддаваться на провокации и не показывайте никому свои эмоции, а особенно гнев.

Запрещено сквернословить и ругаться. Считается, что у того, кто нарушит этот запрет, будет типун на языке или выскочит зуб.

Нельзя менять имидж 22 ноября. Если вы решитесь на стрижку и окрашивание волос, то во время процедуры случится неудача и новый образ вам не понравится.