Народные приметы на 23 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит сидеть дома без дела?

В этот день христиане чтят память пяти апостолов: Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ераста и Кварта. Они были учениками апостола Павла. В народе выделяли только двоих: Ераста и Родиона. В этот день было принято сидеть дома и запрещалось убирать в доме.

История праздника

Все мужчины принадлежали к лику семидесяти апостолов Христа. Они вели праведную жизнь, но большинство из них погибли за веру и проповедь.

Олимп и Родион отправились вместе с апостолом Петром в Рим для того, чтобы проповедовать христианство. Там все они были схвачены императором Нероном. Петр был распят, а Олимп и Родион – усечены мечом в тот же день.

Сосипатр, как и другие апостолы, предпринимал Апостольские путешествия. Некоторое время он занимался проповедью, а потом стал епископом Иконийской церкви, которая располагалась на территории современной Турции. Он скончался в мирное время в старости.

Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской церкви, а потом епископом в Панеаде – древнем городе, расположенном на территории современного Израиля. Скончался в старости.

Кварт был проповедником и обращал в христианство многих греков, но за это сильно пострадал. Однако избежал высшей меры наказания и смог стать епископом в городе Верита, где и провел всю свою жизнь.

Что можно делать

Одной из главных примет этого дня является выпечка хлеба. Сегодня нужно обязательно испечь хлеб, освятить его в церкви, а потом съесть с солью. Считалось, что он притягивает здоровье, благополучие и удачу. Каждому члену семьи нужно было съесть по кусочку, половину отдавали животным, чтобы они не болели. Если вы поссорились с человеком и не можете примириться, то дайте ему тоже кусочек хлеба, сообщает Южный Урал.

Все люди старались сидеть дома и строили планы на жизнь или выполняли работу. Такой ритуал способствовал объединению семьи. Если ваша семья будет следовать этому правилу, то весь следующий год вы не будете ругаться.

Что нельзя делать

Несмотря на то, что в этот день было принято делать домашнюю работу, запрещено было подметать пол. Люди верили, что если вынести сор из избы, то можно проститься со своим счастьем.

23 ноября запрещено делать любые финансовые операции, иначе могут начаться проблемы с деньгами. Нельзя делать крупные покупки, а также брать и давать деньги в долг.

Нельзя скорбеть и ругаться, особенно с родителями. Если этот день пройдет мирно, то и в будущем в вашей жизни будет меньше скандалов. Также с 23 ноября связан запрет на сватовство и женитьбу. Пара, которая решит провести будущее вместе в этот день, распадется.