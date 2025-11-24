Народные приметы на 25 ноября 2025 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно просить совета, но запрещено спорить и ссориться?

25 ноября отмечается народно-христианский праздник Иван Снежный. В православии чтят память патриарха Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. К Иоанну можно обращаться, если у вас есть проблемы с финансами. При этом путешествовать 25 ноября категорически запрещено.

История праздника

Иоанн родился в семье губернатора Кипра, долгое время жил в городе Лимасол как обычный человек. Уже в зрелом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетичный образ жизни. Иоанн посвятил свою жизнь помощи беднякам: давал им кров и еду, а также наставлял на путь истинный.

Он не был монахом или клириком, но по просьбе народа его избрали как патриарха. После назначения он посчитал всех нищих в стране и отдал им свое имущество. При этом он продолжал помогать людям: давал приют бедствующим и выкупал пленных из рабства.

Когда персы угрожали Александрии, патриарх отправился в Константинополь для того, чтобы попросить о пересылке войск для защиты, но скончался по пути в городе Амафунт, который был расположен недалеко от Лимасола. После смерти его канонизировали как святителя. Его мощи хранятся в разных монастырях мира.

Что можно делать

В этот день принято делать добрые дела: заниматься благотворительностью и помогать нищим. Считается, что таким образом вы отдаете дань Иоану и его праведным делам. Ваши добрые поступки следует делать от лица умерших родственников – это поможет их душам на том свете.

Иоанну Милостивому молятся, если есть финансовые проблемы. Так как он покровитель бездомных и бедствующих, обязательно поможет и вам. Также можно помолиться ему о здоровье детей.

Если 25 ноября люди будут давать вам советы, то не пропускайте их мимо ушей. То, что вам скажут, обязательно будет полезным через некоторое время.

Этот день отлично подходит для крупных покупок. Можно потратить деньги на одежду, мебель или технику – все это будет вам долго служить.

Что нельзя делать

Старайтесь избегать конфликтных ситуаций 25 ноября. В этот день запрещено ссориться, испытывать гнев и сквернословить, иначе вы будете наказаны Иоанном. Будьте терпимы и добры даже, если разговариваете с человеком, который вас провоцирует.

Путешествия и переезды сегодня лучше отложить. Дальняя дорога может быть неудачной, а новое место не придется вам по душе. Перенесите поездку на следующий день.

День благоприятен для покупок, но не для всех. 25 ноября запрещено покупать обувь. Это может привести к неудачам в личной жизни.