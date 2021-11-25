Народные приметы на 26 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня категорически запрещается врать – можно приманить к себе проблемы.

26 ноября верующие чтят память архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. В этот день вы можете оградить себя от обманщиков. Особой традицией на Руси была лепка пельменей.

История праздника

Иоанн Златоуст родился в семье военачальника. Его мать стала вдовой в 20 лет и воспитала своего сына как христианина. Он получил светское образование, но сторонился роскоши и соблазнов. Иоанн посвятил свое юношество христианству и науке.

Когда его мать умерла он раздал все свое имущество и принял постриг в монахи. После этого он стал отшельником и отправился жить в пустыню вместе со своим другом Василием. Четыре года он жил без контакта с людьми, а однажды во время молитвы к нему явился Иоанн Богослов и апостол Петр, передали свиток с божественными откровениями и предрек ему нести христианство в массы, а потом заявили, что он наследует Царство Божие, сообщает Altapress.

Иоанн начал писать книги, но соблюдал безмолвие, находясь в пещере. Когда у него начались проблемы со здоровьем, он вернулся в Антиохию. Там Иоанн стал диаконом, а потом и пресвитером. Он оказался способным проповедником: его слова записывали и множество людей мечтали послушать его проповеди. Из-за этого дара его начали называть Божьими и Христовыми устами, а одна из женщин назвала его Златоустом, с тех пор его и прозвали Златоуст. На протяжении двенадцати лет он проповедовал в храме, а иногда проводил все это каждый день.

Спустя некоторое время он стал Константинопольским архиепископом. Он провел много изменений и привел порядок в церкви. Среди его заслуг – введение крестных ходов, появление большого количества храмов и появление комфортного жилья для паломников. Однако через некоторое время стараниями врагов с него сняли статус архиепископа и изгнали в Армению, а потом в Абхазию. Свой последний переход святой не выдержал. Он тяжело болел и скончался в день памяти Честного Креста Господня.

Что можно делать

Верующие 26 ноября молились Иоанну Златоусту для того, чтобы он помог им избавиться от обманщиков. Считалось, что если ранним утром произнести молитву, то в дальнейшем обманщик вскроется, а человек будет защищен от дальнейшей лжи.

С дня Иоанна Златоуста начиналась пельменная пора. Утром ходили в церковь, а после нее принимались за лепку пельменей. Делать это надо было всей семьей. Считалось, что это занятие 26 ноября укрепит внутрисемейные отношения и избавит от ссор.

Рекомендуется пригласить друзей на праздничное застолье. Чем больше пельменей вы слепите и съедите, тем счастливее будет следующий год.

Что нельзя делать

26 ноября категорически запрещено лгать. Иоанн Златоуст сам стоял на страже закона, а также его оболгали, что стало причиной его длинных скитаний, болезни и смерти. Поэтому, если вы не хотите разгневать покровителя этого дня, лучше всего избегать лжи. Кроме того, Иоанн Златоуст может быстро раскрыть неправду другому человеку.

Ругаться и сквернословить также нельзя. Так как в этот день было принято усердно молиться, наши предки верили, что через бранное слово Иоанн Златоуст не услышит праведные молитвы и просьбы людей.