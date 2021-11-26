Народные приметы на 27 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно работать и гадать?

27 ноября отмечается народно-христианский праздник Куделица. Его также называют Филиппов день, Филипповки и Филиппово заговенье. Православные христиане 27 ноября чтут память одного из двенадцати апостолов – Филиппа, а также этот день знаменует канун Рождественского 40-дневного поста.

История праздника

Филипп был призван третьим вместе с апостолами Петром и Андреем. Он несколько раз упоминается в Евангелие от Иоанна, большую часть составляют его беседы с Христом.

После Вознесения Господа он начал заниматься проповедью в Галилее и Греции. Свои слова он сопровождал чудесами. В его житие описаны несколько случаев того, как он воскрешал людей. В Иераполе его чуть не забили камнями, когда во время проповеди люди просили воскресить мертвого. В итоге Филипп согласился и вернул жизнь человеку.

Во времена правления императора Домициана его схватили и распяли за его проповеди и чудеса.

Мощи Филиппа хранятся в Риме, в храме двенадцати апостолов.

Что можно делать

В этот день официально разрешено объедаться. Считалось, это пойдет на пользу физическому и душевному здоровью. Заканчивался сбор урожая, зерно было уже готово к употреблению, поэтому верующие приступали к подготовке к началу поста.

Утреннее и дневное время нужно посвятить умственной или физической работе, а вечером можно заняться гаданием. Девушки брали со стола кусок говядины, клали ее под подушку и просили во сне показать им жениха.

Если вы знаете, что в вашем доме есть домовой, то покормите его. Начинаются приготовления к главному православному празднику, поэтому нужно быть внимательными ко всем существам, сообщает Бийский рабочий.

Что нельзя делать

Запрещен тяжелый физический труд, шитье и вязание. Если вы зарабатываете на этом деньги, то это не возбраняется, но в других случаях заниматься этими вещами не рекомендуется.

27 ноября лучше держаться подальше от животных. Считается, что в это время они становятся особенно агрессивными. Если вы встретите бездомную собаку или кошку, то будьте с ними аккуратнее. В лес лучше не ходить вообще, чтобы не повстречать диких зверей.

Молодым людям в этот день нельзя лениться. Было принято, что молодежь должна накрывать на стол, а родители, а также бабушки и дедушки должны отдыхать. Домашние дела лучше отложить на завтра.