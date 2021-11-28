Народные приметы на 29 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно ходить в гости, но не стоит делать покупки?

29 ноября отмечается народный праздник Матвеев день. Православные верующие чтут память апостола Матфея, а в народе в это время наблюдали за погодой, поэтому говорили: «Зима отпотей». 29 ноября наблюдались оттепели. Считалось, что чем теплее будет в этот день, тем суровее будет зима.

История праздника

Левий Матфей был одним из 12 апостолов. Это он написал первое каноническое Евангелие – от Матфея. Известно, что перед тем, как стать учеником Христа, он был мытарем. Когда он встретил Иисуса, то приобщился к христианству, а потом стал проповедовать.

О его жизни практически ничего неизвестно. По одним данным, он проповедовал в Эфиопии, но был замучен местными жителями. Согласно другой версии, его казнили за проповедь в небольшом городе Иераполис, который находится на территории современной Турции.

Мощи апостола Матфея были доставлены в итальянский город Салерно, где и покоятся до сих пор в местном соборе.

Что можно делать

В Матвеев день было принято ходить в гости несмотря на то, что Рождественский пост уже начался. Столы накрывали скромные, особенно если Матфеев день приходился на среду и пятницу – самые серьезные дни недели. Однако в гости все равно ходили. Эта традиция называется «Матвеевские посиделки», сообщает Пятый канал.

От пышных гуляний лучше отказаться, но можно выпить теплый сбитень. Основным ингредиентом этого напитка считается мед, а для вкуса в него принято добавлять различные приправы: гвоздику, корицу, мускатный орех и другие.

Если вы ищете суженого или вам нужно подружиться с определенным человеком, то существует ритуал для приглашения его в дом. Нужно взять веник, воткнуть в его ручку булавку и поставить у входа.

Что нельзя делать

Большинство запретов касается предметов гардероба. 29 ноября нельзя покупать одежду – она принесет в дом раздор и беды. Поэтому если вы запланировали шопинг, то лучше отложить его на более подходящий день.

Нельзя носить красную одежду. Несмотря на то, что во многих культурах этот цвет считается праздничным, все равно надевать ее нельзя. Иначе вы привлечете внимание бесов и других темных сил. Также не рекомендуется долго смотреть в зеркало и любоваться собой.