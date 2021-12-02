Народные приметы на 3 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит читать заговоры и молитвы и записывать свои идеи?

3 декабря православные христиане чтут память святого Прокла. В народе этот праздник называют днем проклинателей нечисти, а также днем Проклы и Прокла. В этот день было принято читать заговоры против злых духов.

История праздника

Прокл с юных лет посвящал все свое свободное время молитве и изучению Священного писания. Он смог добиться того, что стал учеником Иоанна Златоуста, был свидетелем многих чудес, в том числе явления апостола Павла.

После того, как Иоанн Златоуст скончался, Прокл стал константинопольским патриархом. Однако под влиянием еретиков народ его изгнал. Тогда он стал проповедником в Константинополе, обличал еретиков.

Однажды в Византии случилось сильнейшее землетрясение, которое длилось несколько месяцев. Прокл вместе с народом и императором регулярно выходил на окраину города и читал молебен для его защиты. В один из таких дней из толпы мальчик поднялся в небо, а потом вернулся обратно. Он сказал, что видел ангелов и слышал молитву. Народ повторил эти слова и попросил о пощаде, тогда землетрясение прекратилось.

Люди любили Прокла, им нравились его проповеди. Некоторые его творения сохранились и по сей день.

Что можно делать

В этот день нужно читать заговоры и молитвы от влияния нечисти. Считалось, что с наступлением зимы злые духи активизируются, могут проникнуть в дом и навредить людям.

Прислушайтесь сегодня к советам близких людей даже в том случае, если эти идеи кажутся вам безумными. Запишите их или запомните – в будущем они вам обязательно пригодятся.

Что нельзя делать

Нельзя долго принимать ванну и ходить в баню. Наши предки говорили, что 3 декабря вместе с пеной может утечь удача и богатство.

День стоит провести в тишине, без громких гуляний и ругани. Существует риск сказать лишнюю информацию о себе и людях в порыве гнева или в состоянии большой радости. Нельзя выяснять отношения, следите за языком, иначе ваши слова используют против вас.

Если 3 декабря вы должны отдать долги, то лучше их отдать. Не уклоняйтесь от уплаты. В ином случае вы потерпите крах в финансовой сфере, деньги у вас совсем закончатся.