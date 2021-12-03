Народные приметы на 4 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

4 декабря отмечается один из важнейших церковных праздников Введение во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря отмечается один из важнейших церковных праздников Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день запрещено заниматься тяжелым физическим и умственным трудом, а свое свободное время лучше посвятить молитвам.

История праздника

В канонических Евангелиях упоминание этого праздника не встречается, но его описание есть в других источниках.

В этот день деве Марии исполнилось три года, поэтому ее родители Иоаким и Анна решили исполнить обет, данный Богу. Они привели ее в храм для того, чтобы она посвятила свою жизнь служению Господу. Согласно священному преданию, еще маленькая Богородица легко поднялась по ступеням Иерусалимского храма. На пороге ее встретил святой Захария, будущий отец Иоанна Предтечи.

С этого момента Богородица посвятила себя служению. Все свое время она проводила в храме: молилась и изучала Священное Писание. До тех пор, пока не была обручена с праведным Иосифом, пишет ТАСС.

Что можно делать

В этот день в храмах начинается подготовка к Рождественским службам. В праздник принято приводить детей на первую исповедь. Делают это после наступления семи лет.

На Руси было принято проводить в этот день ярмарки. Обязательно нужно сделать подарки своим крестникам или угостить их чем-нибудь. Вечером можно позвать за стол соседей и родственников. Однако стоит помнить, что православные соблюдают Филиппов пост, поэтому можно подавать на стол рыбу.

Что нельзя делать

Главным запретом в дни церковных праздников является отказ от работы. Нельзя заниматься тяжелым умственным и физическим трудом, день стоит посвятить молитве и посещению службы. Стирка, шитье уборка и другие домашние дела тоже под запретом.

Считается, что в этот день не стоит давать деньги в долг. Вам их не вернут, а вы можете лишиться финансовой стабильности в ближайшие месяцы. 4 декабря запрещено суетиться и спешить, если проигнорировать этот запрет, то вы не будете ничего успевать весь год.