Народные приметы на 6 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня принято гадать на суженого и приглашать гостей в свой дом?

6 декабря в народе отмечается Митрофанов день. Он получил свое название благодаря тому, что православные верующие чтут память святого Митрофана Воронежского. В этот день принято гадать.

История праздника

Митрофан родился в семье священника. Половину своей жизни он прожил в миру: был женат и имел детей. На 40-м году жизни он решил посвятить свою жизнь вере и был пострижен в Золотниковский Успенский монастырь, который расположен недалеко от Суздаля. Его смирение было настолько велико, что его возвели в игумены.

На новом посту он продвигал христианство, помогал монастырю процветать и строил новые обители. Благодаря своим заслугам Митрофан стал епископом русской православной церкви. Стоит упомянуть о его взаимоотношениях с Петром I. Он помогал царю и способствовал развитию государства. Однако святитель не одобрял общение Петра с иноземцами из-за того, что они были приверженцами язычества. Митрофан даже отказался посещать дворец царя из-за того, что там стояли языческие статуи, за что тот пригрозил ему смертью. Тогда он начал готовиться к ней и заявил, что лучше умрет, чем одобрит языческие ритуалы. Однако конфликт был разрешен мирным путем.

Митрофан тяжело болел. После его кончины Петр I лично нес гроб святого. Его тело похоронено в Благовещенском соборе Воронежа. Когда мощи Митрофана переносили, они оказались нетленными. С тех пор считается, что они могут исполнять чудеса.

Что нужно делать

В этот день в народе было принято гадать. Чаще всего гаданием занимались женщины и матери, чьи мужчины отдают долг службе. Нужно было поймать паука и посадить его в банку. Если через шесть дней он будет живым, то с мужчиной все будет хорошо. Было принято молиться о людях, погибших в бою, сообщает Sputnik.

Также гадали на суженого. В чужом саду нужно было сорвать веточку вишни, а потом поставить ее в банку с водой и оставить в шкафу. Если к Рождеству она зацветет, значит в этом году девушка выйдет замуж.

В Митрофанов день было принято устраивать гулянья. Вечером можно пригласить домой друзей, а на стол нужно поставить свежеиспеченные пироги и пиво.

Что нельзя делать

6 декабря категорически запрещено злиться. Все негативные эмоции лучше сдерживать, голос повышать нельзя. Иначе вы оскорбите святого Митрофана.

Нельзя выяснять отношения, разговаривать с врагами и обращаться за помощью к человеку, с которым вы состоите в не очень хороших отношениях. Существует риск спровоцировать конфликт.