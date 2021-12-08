Народные приметы на 9 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно обязательно попариться в бане и намазаться волчьим жиром?

Православные христиане 9 декабря чтят память святого Георгия Победоносца. В народе праздник назывался Юрьев день или Егорьев день. Во временя крепостного права эта дата была единственной, когда крестьяне могли перейти от одного помещика к другому.

История праздника

Одним из самых известных чудес, которое сотворил Георгий, было спасение от змея. В окрестностях города Бейрут водился змей, который обещал не нападать на людей, если ему будут приносить в жертву детей. Он держал в страхе весь город. Согласно легенде, он отличался силой и смелостью, поэтому поехал спасать дочь императора, которую отдали на растерзание змею, а также других людей. В одних вариантах он пронзил ее копьем, в других – победил его силой молитвы.

Он пострадал за свою веру при императоре Диолектиане. Когда начались гонения на христиан, он отдал им свое имущество, а потом предстал перед императором и объявил себя христианином, чтобы защитить других, сообщает TV Samara.

Что можно делать

В этот день принято посещать баню. Париться нужно строго еловыми ветками. Это делали для того, чтобы быть здоровыми всю зиму, чтобы простуды обходили стороной. Считалось, что тот, кто попариться в бане, не будет болеть. Молодых людей натирали после бани волчим жиром для того, чтобы дать им силу и смелость.

К Юрьеву дню необходимо было вернуть все долги. Тогда следующий год будет удачливым в финансовом плане. Если этого не сделать, то весь год вы так и будете жить в долгах.

В день Георгия Победоносца гадали по воде о том, какой будет зима. Если в колодце рябь, то будут вьюги и метели. Если вода тихая, то и зима будет спокойной.

Что нельзя делать

9 декабря запрещено отправляться в дальнюю дорогу или путешествие. Если это сделать необходимо, нужно помолиться о его удачном завершении. Также запрещена охота, иначе можно разгневать святого и навлечь несчастье на семью.

Чтобы заслужить благосклонность Георгия Победоносца, нельзя было лежать и бездельничать. Для того, чтобы заслужить удачу, нужно упорно трудиться.