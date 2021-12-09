Народные приметы на 10 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя переедать и пускать в дом бедных и больных?

10 декабря православная церковь празднует День иконы Божией матери «Знамение». Верующие могут попросить об исцелении болезней и о защите от врагов. Также в народе этот праздник называли Романов день – в память о святом Романе Антиохийском.

История праздника

Новгородская икона Божией Матери «Знамение» – древнейшая русская чудотворная икона, на которой изображена Богоматерь. Она была главной святыней Великого Новгорода и русского севера.

Наибольшее чудо икона сотворила, когда князь Андрей Боголюбский вместе со своими союзниками осадил Великий Новгород. Тогда архиепископ Иоанн вынес икону и поставил ее на крепость. Когда враги начали нападать, они попали стрелой в лик Богородицы. Из ее глаз появились слезы, и она обратилась к народу Великого Новгорода. Враги испугались и сбежали, город оставили нетронутым.

Иконе «Знамение» молятся о прекращении стихийных бедствий и войн. Также ее можно попросить об избавлении от врагов и исцелении от болезней (чаще всего глаз). Она помогает в защите от воровства и завистников.

Что нужно делать

Существует ритуал, который, по словам наших предков, может помочь избавиться от боли и горя. Для этого нужно проснуться на рассвете и встать лицом к северному ветру. Он унесет все печали с собой, сообщает Ytro.

Не забывайте о молитве пресвятой Богородице или можно обратиться к святому Роману. Он помогает молодоженам, которые хотят, но не могут зачать ребенка.

Стоит не забывать, что праздник иконы Знамение приходится на Рождественский пост. В этот день не надо переедать, можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Что нельзя делать

10 декабря запрещено пускать к себе в дом больных и бедных, иначе их негативная энергетика задержится в вашем доме на протяжении года. Запрещено заниматься тяжелой работой и рукоделием, особенно нельзя шить и вышивать.