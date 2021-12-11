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Забейте гвоздь под дверью 12 декабря, чтобы отпугнуть от себя нечисть

11 декабря 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нужно погадать на кожуре от яблок, но нельзя повышать голос?

Народные приметы на 12 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: burobiz.ru

Праздник 12 декабря называется Парамонов день, в честь святого Парамона, которого почитают православные. Он погиб за свою веру вместе еще с 370 мучениками.

История праздника

Святой мученик Парамон известен тем, что пострадал за свою веру в 250 году при правлении императора Декии. Во времена гонений на христиан святого поймали и заточили в темницу, вместе с ним были еще 370 человек. Их заставляли отречься от Христа и преклониться языческим идолам, подвергали телесным наказаниям.

Одним из тех, кто обличил жестокого правителя, был Парамон. Он заявил, что верит в Иисуса и никогда не отречется от своей веры в него. За эти слова Парамон и еще 370 мучеников были лишены жизни.

Что можно делать

12 декабря нужно было на весь день нагрузить себя делами и исправно трудиться. Люди верили, что на ленивых людей зима насылает простуду и болезни. Поэтому даже вечером после захода солнца наши предки старались заниматься чем-то полезным, например, домашними делами.

В ночь на 13 декабря девушки гадали на суженого. Делали это различными способами. Например, чистили яблоко так, чтобы кожура образовывала единый круг и подкидывали на пол. Буква, на которую похожа кожура – первая буква имени будущего мужа.

В этот день можно забить гвоздь внизу дома с западной стороны. Считалось, что этот оберег поможет от порчи. Если вы живете в квартире, можно забить гвоздь под дверью, пишет Днепр Час.

Что нельзя делать

В Парамонов день ни в коем случае нельзя заниматься негативными магическими ритуалами, которые могли бы нанести вред человеку или животному. Даже в том случае, если вы хотели проучить обидчика. Оставьте свершение этого дела на другой день.

12 декабря запрещено ссориться и повышать голос. Будьте аккуратны с деньгами, так как существует риск быть обманутым.

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