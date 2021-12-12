Народные приметы на 13 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя заниматься магией и работать?

13 декабря отмечается народный праздник Андрей Зимний. Он был так назван в честь святого Андрея Первозванного, которого почитает православная церковь. В этот день запрещено заниматься ремонтом и магией.

История праздника

Андрей был рыбаком вместе со своим братом Симоном (в будущем Петр). Еще в юности он решил, что будет служить Богу и отказался жениться. Когда он узнал о появлении Иисуса, пришел к нему покаяться и стал первым его учеником, поэтому и получил прозвище Первозванный.

После Воскресения и Вознесения Христа Андрей, как и другие апостолы, отправился проповедовать. Во многих странах и городах он встречал ненависть, злость и пытки со стороны язычников, но у него были и успехи. Известно, что для того, чтобы обращать людей в христианство, он творил чудеса: воскрешал людей с помощью молитв и исцелял неизлечимо больных.

Свою смерть он встретил в греческом городе Патры. Правитель Эгеат приказал распять апостола на перекрестном кресте, но потом передумал. Когда его прислужники попытались снять Андрея, они не смогли это сделать. Сам Андрей помолился о том, чтобы встретить крестную смерть, и исчез. Его мощи похоронены в храме Святых Апостолов.

Что можно делать

Святой считается покровителем моряков и всех людей, чья работа связана с рисками. Поэтому ему молятся о том, чтобы уберечь этих людей.

Женщины должны испечь калиту. Считалось, что если сделать это, то в следующем году они обязательно выйдут замуж. Во время замешивания теста нужно думать о возлюбленном, а потом угостить его выпечкой.

В Андрееву ночь девушки гадали на суженого. Использовали разные способы, но запрещалось проводить ритуалы со свечами и зеркалами, так как их причисляли к темной магии.

Что нельзя делать

Одним из самых строгих запретов в день Андрея Зимнего является занятие магией. Нельзя проводить оккультные обряды и делать заговоры.

Запрещен также тяжелый физический труд. Нельзя заниматься ремонтом и стройкой, переносить тяжелые вещи, делать перестановку, сообщает Altapress.

13 декабря запрещено шить, ткать и вязать. Этот запрет начинает действовать с этого дня и до Рождества. Иначе можно навлечь беду на свою семью.